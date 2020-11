Overlever bedriftene korona-pandemien, venter rødgrønn milliard-skatteregning

Bedrifter og eiere som overlever korona får brutal skatteøkning hvis det blir rødgrønt flertall neste år.

Foreløpig er det ansatte i det private næringslivet som har fått hele den økonomiske regningen for koronapandemien. Arbeidsledigheten er på vei opp igjen, og vi står foran en konkursbølge i reiseliv og servicenæringen.

Dette er bakteppet når de rødgrønne partiene kappes i å «love» skatteøkninger:

MDG vil øke skatter og avgifter med 32,5 milliarder kroner

Rødt ligger på en god andreplass med 29,7 milliarder kroner

SV har plassert seg mer beskjedent med «bare» 18 milliarder.

Mens Arbeiderpartiet vil øke formueskatten med syv milliarder.

For å sette ting i en sammenheng, så kan vi si at et normalt årsverk i Norge koster rundt en million kroner i lønn, avgifter og arbeidssted. Skatten som private eiere og ansatte skal pålegges tilsvarer altså kostnader til et sted mellom 7.000 og 32.500 arbeidsplasser.

Vi har ennå ikke fått årets budsjettforslag fra Senterpartiet. Men ser vi på fjorårets forslag er det dessverre lite håp om skatteletter derfra. Økt formueskatt og skjerpet lønnsskatt tilsier at også de vil skru opp skattebyrden på høye inntekter og formuer med et solid antall milliarder kroner.

Ser vi på de store tallene i koronastøtten, så er det økte bevilgninger til offentlige etater og kommuner. Støtten til private bedrifter er hovedsaklig lån (som skal betales tilbake) og en liten kompensasjon for kostnader hvis de må stenge.

Støtten er ikke i nærheten av å dekke tapene private bedrifter har på korona, og for hver dag som går tappes egenkapitalen og man tar et nytt skritt nærmere stupet.

Det sier litt om de rødgrønne partienes virkelighetsforståelse at de snakker om å forby oppsigelser (Arbeiderpartiet) eller nekte utbytte (Rødt og SV) som betingelse for å få kompensasjon for vedtak og tiltak politikerne har vedtatt.

For å ta det med teskje: Når bedriftene trues av konkurs er oppsigelser helt nødvendig, og de små pengene man får fra staten redder ingen arbeidsplasser. Utbytte er eiernes lønn, og for mange helt nødvendig for å betjene gjeld eller dekke andre tvingende nødvendige kostnader. Når rødgrønne politikere kommer med slike uttalelser, så demonstrerer de at de ikke skjønner noe av det som skjer i vanlige norske bedrifter nå for tiden.

Når kommer det første forslaget som krever at offentlig virksomhet holder igjen kostnadene sine som krav for å få korona-bevilgninger?

(FOR SIKKERHETS SKYLD: Nettavisen er heldig. Vi har kostnadskontroll og nyter godt av at koronapandemien påskynder en overgang til digital handel. Vi får ikke fem øre i direkte pressestøtte og heller ikke fem øre i koronastøtte. Ikke trenger vi det heller - både annonsemarkedet, andre inntekter og abonnement går bra. Bank i bordet!).

Det positive med skatte- og avgiftsløftene fra MDG, Rødt og SV er at de får frem skillelinjene i norsk politikk. Slik meningsmålingene er nå, må Jonas Gahr Støre ha støtte fra både Senterpartiet, SV og minst MDG eller Rødt (eller begge).

Arbeiderpartiet har fornuftig nok lovet å nøye seg med å heve formueskatten med syv milliarder, men la resten av de borgerlige skatteletter på 23 milliarder stå. Det vil kreve alt Jonas Gahr Støre har av diplomatiske egenskaper og handlekraft å unngå et helt spinnvilt skatteopplegg drevet av skattekameratene på ytterste venstre fløy.

Til nå har MDG yndet å fremstille seg selv som et parti i en egen dimensjon og ikke på ytterste venstre side. Den fremstillingen blir enda mindre troverdig etter årets budsjettforslag.

Les mer Regjeringens koronastøtte er puslete og gjerrig - Stortinget må holde dem i ørene

Les mer Arbeiderpartiet har lært av skattetabber - nå lover partiet å holde skatter uforandret

Men Rødt og Bjørnar Moxnes er ærlig og direkte på at de ønsker kraftig skatteøkning for folk med formue og over middels inntekter, og stadig større offentlig sektor.

Siden offentlig sektor ikke kan betale for seg selv er det enkelt å se hvor sugerøret skal stikkes, og det er i private bedrifter og private eiere. Det er takken som venter for å ha overlevd korona og nedstengning.

PS! Hva mener du? Er det god medisin å pålegge eiere og høytlønte kraftige skatteøkninger etter koronapandemien? Skriv din mening i et leserbrev!

Reklame Her får du tak i vaskbare munnbind med 8-lags beskyttelse