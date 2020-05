Overskudd i Karlsen og Stordalens eventbyrå: - Vi er kamplare når vi får lov

- Jeg kjenner en enorm medfølelse med alle i bransjen, sier Jan Fredrik Karlsen.

Bak eventbyrået All-In AS står blant andre Jan Fredrik Karlsen og Petter Stordalen, som eier henholdsvis 30 og 20 prosent av selskapet, sistnevnte gjennom Strawberry Equities.

Selskapet ble etablert i 2017, og hadde et solid første driftsår i 2018, med en omsetningen i konsernet på 87 millioner kroner og et resultat før skatt på 8 millioner kroner. Nå er resultat for 2019 klart. Mens omsetningen økte til 96 mill. kroner, endte resultat før skatt på 7 millioner kroner.

- Det er en hardtarbeidende gjeng, og jeg er godt fornøyd med resultatet, sier Jan Fredrik Karlsen til Nettavisen.

Les også: Stordalens pandemi-forsikring kan gi milliard-utbetaling

Bak omsetningen ligger flere store arrangementer - fordelt på 60 prosent eventer og 40 prosent konserter, opplyser Karlsen. VG-lista-konsertene produseres av All-In i samarbeid med VG, NRK og Monster, og eventselskapet står også bak Kurt Nilsens konserter og juleturneer.

I tillegg kommer utsolgte konserter med "de nye gitarkameratene" Lind, Nilsen, Fuentes og Holm i Oslo Spektrum med en påfølgende sommerturné samt en rekke eventer for næringslivet, opplyser Karlsen.

Les også: Nullrente i Norge: Disse bankene har kuttet renten

I PLUSS: Jan Fredrik Karlsens eventselskap All-In As er eid av blant andre ham selv (30 prosent) og Petter Stordalen (20 prosent). Foto: Alexander Winger (Nettavisen)





- Kjenner en enorm medfølelse

All-In As har ikke så mange ansatte, og har bygget opp kapital som gjør at de greier å stå gjennom krisen. Alle ansatte er permittert i en prosentandel, forteller Karlsen. Han har sterk sympati for alle frilanserne som utgjør en stor andel av arbeidsstokken i bransjen:

- Det er en spesiell og merkelig situasjon. Fra dette startet har jeg kjent en enorm medfølelse for alle dem vi er så heldige å få jobbe med hver dag: musikere, lydteknikere, lys- og sceneteknikere og andre. De aller fleste av dem er frilansere og de er alle sterkt berørt av denne situasjonen på en eller annen måte.

Les også: Stjernesmell for NRK

- Hvordan ser du på situasjonen framover?



- Det vi driver med er jo forbudt! For oss som lever av å samle mange folk på ett sted, er det spesielt. Men jeg liker å se mulighetene - og ser fram til den gleden vi skal få oppleve når det blir trygt å møtes igjen.

- Som Solskjær på benken

Kurt Nilsen har sommerfri, og det har vært planlagt en stund, forteller den erfarne manageren. Han håper å dra nytte av erfaringene som vil gjøres i månedene framover, med tanke på den praktiske gjennomføringen av smittevern og konserter:

- Det blir gjort nye erfaringer mange steder nå. Vi får kanskje en litt annen type opplevelse. Det får vi ta med oss når vi skal arrangere en ny juleturné med Kurt.

- Synes du det blir gjort nok for å støtte opp om kulturlivet fra myndighetene? Det er mye misnøye i bransjen?

- Det er et minefelt å tråkke inn, og jeg har ikke behov for å kritisere noen. Alle de riktige instansene jobber så godt de kan for å hjelpe alle i denne situasjonen. Det er krevende for alle fordi alt må skje så raskt. Det er så mye bra åpenhet, og alle gjør alt de kan.

Jan Fredrik Karlsen lover full trøkk så snart muligheten byr seg:

- Vi er kampklare når vi får lov. Vi er som Solskjær på benken, klare til å komme på banen og score i Champions League-finalen!