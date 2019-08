Øystein Spetalens kone reagerer kraftig på Audun Lysbakken-uttalelse

Charlotte Spetalen tar et oppgjør med SV-lederen i sosiale medier.

- La oss få høyere eiendomsskatt til Øystein Stray Spetalen. Siv Jensen, fiks det. Det er vi med på, sa Audun Lysbakken under partilederdebatten i Arendal, skriver NRK.

Utspillet til Lysbakken kommer i kjølvannet av at NRK oppdaget at de dyreste boligene får eiendomsskatt-rabatt. Stray Spetalens luksusvilla på Bygdøy gir en like stor eiendomsskatt som en tomannsbolig på Røa i Oslo, viser en kartlegging gjort av NRK.

Det at Lysbakken valgte å utheve dette eksempelet under Arendalsuka, har fått Spetalens kone, Charlotte Spetalen, til å tenne på alle plugger.

- Så fint at du Audun Lysbakken henger ut mannen min Øystein som en «unnasniker». Han er Norges 5. største private skattebetaler de siste årene. I Norge er «de rike» (bidragsyterne) et skjellsord og de skal henges ut, skriver Charlotte Spetalen på Facebook.

REAGERER: Øystein Spetalens kone, Charlotte Spetalen, er ikke fornøyd med uttalelsene til SV-leder Audun Lysbakken. Foto: (Privat)

Ønsker å forby eiendomsskatten

Finansminister Siv Jensen har lenge vært en forkjemper for å kutte eiendomsskatten.

- Eiendomsskatt er ikke bare urettferdig. Det er også helt unødvendig. Kommuneøkonomien har ikke vært så god som den er nå på over ti år, sa hun til NTB i mars.

Jensen har ikke nødvendige flertallet i Stortinget for å fjerne eiendomsskatten, men har har klart å redusere maksimalsatsen fra sju til fem promille.

Under partilederdebatten på NRK ga hun klar beskjed om at kommunene kunne retaksere eiendommene i egen kommune, hvis de tapte skatteinntekter på grunn av endringen.

Vil ikke fjerne eiendomsskatten

Lysbakken mener at de rikeste, som Øystein Stray Spetalen, er de som vil tjene på det hvis eiendomsskatten kuttes. Til NRK sa han klart og tydelig at kutt i eiendomsskatten er kutt i skatten for de rikeste, mens alle andre med mindre ressurser vil kun oppleve velferdskutt.

Til NRK har Øystein Stray Spetalen sagt at han synes eiendomsskatten er helt tilfeldig, og derfor meget urettferdig.