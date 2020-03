Øystein Stray Spetalen: - Erna må gå av for coronahåndteringen

Den kjente finansmannen Øystein Stray Spetalen er særdeles lite fornøyd med regjeringens, og spesielt Erna Solbergs, håndtering av viruskrisen.

– Erna Solberg viser mangel på lederskap, men Solberg-regjerningen har vist total mangel på handlekraft. Jeg tror hun er ferdig som statsminister innen seks måneder, sier Spetalen til Finansavisen.

Spetalen mener coronakrisen har vært en varslet katastrofe og at Erna Solberg har vist dårlig lederskap ved å ikke ta de rette og upopulære tiltakene tidlig.

Han mener mye kunne vært spart dersom Erna hadde vist seg som en leder og iverksatt tiltak tidlig.

- Det er ikke mulig å skjule seg bak Helsedirektoratet. Erna Solberg er statslederen, sier Spetalen og legger til overfor Finansavisen: - Hvor er Erna Solberg? Har noen sett henne etter at hun skjelte ut klimaskeptikere fra en båttur på Svalbard?





Fyllefest i Holmenkollen

Spetalen er svært kritisk til at skifestivalen i Holmenkollen fikk utvikle seg til en fyllefest i år igjen denne helgen.



– At statsministeren stilltiende lar 20.000 ungdommer spre viruset i Kollen før det tas med hjem til foreldre og besteforeldre er total ansvarsfraskrivelse. En god leder hadde forklart at dette er uansvarlig og forbudt all trafikk til Holmenkollen i helgen. Skifestivalen er med på å gjøre Oslo til et episenter for coronasmitte, sier Spetalen.

Erna Solberg er ikke sitert med noe tilsvar i Finansavisens artikkel.

