Øystein Stray Spetalen tror kronen vil kollapse totalt

Utenlandsturene kan bli veldig mye dyrere fremover hvis milliardinvestoren får rett.

I en podcast i Finansavisen kommer investor Øystein Stray Spetalen med dystre spådommer om den norske kronen.

– Jeg tror den norske kronen kommer til å kollapse totalt. Det kan gå i 15 mot euro, sier Spetalen i podcasten.

Han viser til at den norske handelen med utlandet, den såkalte handelsbalansen i høst var i minus for første gang på to år, og er kraftig ned sammenliknet med 2018.

Det mener Spetalen er et tegn på en enda verre utvikling. Investoren sier også han har tjent penger på å spekulere mot kronen.

– Det er et interessant tema i Norge at handelsbalansen begynner å gå i minus. Det er en gamechanger. Jeg har tjent penger på å ligge kort (short red. anm.) i kronen, sier han.

Erna ikke stjerne

Han mener også statsminister Erna Solberg er en del av problemet.

- Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator, og det blir ikke gjort noen tiltak. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje økt inflasjon, sier Spetalen.

Han mener heller ikke oljeprisen vil bidra til å løfte kronen.

– Oljeprisen går ikke opp. Det er utenkelig. Poenget er at hver gang Opec må kutte i produksjonen, er oljeprisen svak. Og hver gang de har kunnet øke, har de økt, sier han.

Kronefall

De siste årene har kronen svekket seg ekstremt mot valutaer som euro og dollar, og tidligere i år nådde valutaen et bunnpunkt mot euro på over 10,20 kroner, mot 7,3 kroner for sju år siden. Mot dollaren har kronen også svekket seg kraftig i samme periode.

Kronefallet har påvirket store deler av norsk næringsliv, og mens det er en fordel for eksportnæringen, er det et problem for blant annet handelsnæringen, som importerer varer til Norge betalt i euro og dollar og selger dem i norske kroner.

Nille-sjef Kjersti Hobøl uttalte nylig til Nettavisen at det er ukjent, men viktig grunn til at mange norske butikkjeder har slitt de siste årene.

- Det er et stort fokus på ehandel og nettet, men man glemmer at i 2014 kostet en dollar cirka 5,5 kroner, nå koster den ni kroner. Det har gjort noe med prisnivået på importerte varer for den norske forbruker. Når ting blir såpass mye dyrere, så handler du mindre antall, sier Hobøl til Nettavisen.

Andre som merker en svekket krone er blant annet nordmenn i utlandet, ettersom alt blir dyrere i kroner. Norske flyselskap som Norwegian og SAS har også uttalt at de sliter med en svak norsk krone.

