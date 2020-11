På høy tid å slå Norwegian konkurs

Flyselskapet Norwegian har gitt mange billig ferie. Det har selskapet gjort ved å ta opp et hav av gjeld. Regningen for det bør tas av kreditorene og aksjonærene – ikke skattebetalerne.

Det skapte stor skuffelse hos Norwegian-ledelsen da det mandag denne uken ble klart at næringsminister Iselin Nybø ikke var villig til å komme med en ny redningspakke til flyselskapet.

I vår fikk selskapet en lånegaranti på tre milliarder kroner fra staten. De pengene er nå brukt, og sannsynligvis tapt for staten.

Har du kjøpt billett, mister du kanskje pengene

Folk som har kjøpt billetter hos Norwegian, og ikke reist ennå, har grunn til å være bekymret, særlig hvis billettene ikke er betalt med kredittkort. Er kredittkort brukt, er det et visst håp om å få tilbake pengene dersom man ikke får reist.

Cashpoints eller penger til gode hos flyselskapet kan folk antakelig bare glemme.

Å bytte ubrukte billetter mot bonuspoeng advares det sterkt mot. Mange har dessverre gjort nettopp det, og får dermed ikke noe dekning hos kredittkortselskapene om det skulle gå galt.

Flyselskapet har aldri vært særlig lønnsomt

Koronakrisen har som kjent truffet Norwegian og resten av flyindustrien brutalt.

Ifølge regnskapsrapporten for 3. kvartal i år, som selskapet la frem på tirsdag denne uken, har Norwegian for årets ni første måneder tapt hele 6, 3 milliarder kroner.

Tapene i år kan selvsagt i stor grad tilskrives koronaen som har gitt voldsom inntektssvikt.

Sammenlignet med fjoråret er inntektene til selskapet redusert med mer enn 75 prosent.

Det som kanskje er litt mindre kjent for mange er at Norwegian hadde store problemer også før koronakrisen inntraff. I årene 2017-2019 hadde selskapet et samlet underskudd på mer enn 4, 8 milliarder kroner.

Fra selskapets spede begynnelse, i 2001 til nå, har Norwegian til sammen tapt 9,5 milliarder kroner. Flyselskapet hadde altså samlet vært et tapsprosjekt også før koronaen.

Det grunnleggende problemet til Norwegian har vært manglende lønnsomhet over tid. Det skyldes hard konkurranse og en sterk vekst i verdens flyflåte.

Det har gitt press på billettprisene for å kunne fylle alle flyene med passasjerer. Og følgelig lav lønnsomhet.

Et hav av gjeld

Det som derimot har samlet seg opp i Norwegian er gjeld.

Ved utgangen av 2019 var de totale gjeldsforpliktelsene på over 81 milliarder kroner.

Egenkapitalandelen var fattige 5 prosent. Det var etter at aksjonærene i november 2019 hadde spyttet inn 2,5 milliarder kroner i frisk egenkapital.

I mai fikk Norwegian som nevnt en statlig lånegaranti på 3 milliarder kroner.

Samtidig ble gjeld på 12,7 milliarder kroner omgjort til ny egenkapital. Likevel er gjelden ved utgangen av 3. kvartal fortsatt nesten 67 milliarder kroner.

Slik har regnskapstallene til flyselskapet Norwegian utviklet seg siden starten i 2001. Gjelden har steget voldsomt samtidig som lønnsomhet og egenkapitalandel har gått kraftig nedover. Kilde: Norwegians årsrapporter/Kjell-Magne Rystad

Konvertering av gjeld til egenkapital har gjort at Norwegian, til tross for det enorme tapet i år, ved utgangen av 3. kvartal har en bokført egenkapital på 11,1 milliarder kroner - og en egenkapitalandel på 14 prosent.

Selskapet er derfor tilsynelatende mer solid nå enn før koronakrisen.

Men her betyr bokført egenkapital fint lite. Det er bare et tall på papiret. Det som betyr noe er at gjelden fortsatt er enorm - og at pengene renner ut i stort tempo.

Rundt en halv milliard kroner i måneden.

Støttepakke vil ikke hjelpe de ansatte

Staten har altså sagt nei til mer støtte.

Toppsjef Jacob Schram har beskrevet det som en knyttneve i magen. Det er forståelig.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har denne uken sagt nei til mer statlig støtte til flyselskapet Norwegian. Foto: Carina Johansen (NTB)

For de ansatte i selskapet er fremtiden svært usikker. Likevel vil ikke en ny støttepakke til Norwegian hjelpe de ansatte i flybransjen.

Antall ansatte i flyselskapene avhenger ikke av om Norwegian overlever som selskap eller ikke. Antall ansatte avhenger av hvor mange passasjerer det er.

Uten passasjerer vil de ansatte uansett måtte permitteres eller sies opp. Går Norwegian over ende vil andre flyselskaper frakte passasjerene og ha bruk for ansatte.

Det er derfor meningsløst i gi statlig støtte til Norwegian for å redde arbeidsplasser.

Det har heldigvis regjeringen forstått.

Eiere og kreditorer fortjener å ta tapet

Opp gjennom årene har eierne vært særdeles tålmodige med Norwegian, og skutt inn ny egenkapital gjentatte ganger, selv om selskapet samlet hadde gått med tap også før koronaen.

Kreditorene har vært villige til å gi Norwegian svært mye lån og kreditt. Dette er profesjonelle aktører som absolutt bør vite hva de gjør. Har de feilkalkulert risikoen, må de selv ta smellen for det.

De største kreditorene er flyleasingselskaper, deriblant AerCap Holdings N.V, som nå også er største aksjonær i selskapet. AerCap Holdings eier rundt 1000 fly og opererer i lavskatteland.

I Norwegian er det også svært mange private småaksjonærer.

Norwegian-sjef Jacob Schram. Foto: Halvor Ripegutu (Nettavisen)

Hittil i år har aksjekursen stupt med nesten 99 prosent, så her er det mange som allerede har tapt det meste av pengene. Etter gjeldskonverteringen i mai har det blitt så enormt mange aksjer i selskapet at det er null håp om at aksjekursen kan stige til gamle høyder. Gamle aksjonærer har derfor tapt det meste uansett hva som skjer fremover.

Småaksjonærer har fått en dyrekjøpt lekse i hva risiko i aksjemarkedet er.

Konkurs beste løsning

Problemene til Norwegian koker ned til at det er et enormt berg med gjeld, pengene renner ut forrykende fort og at fremtidsutsiktene er svært dystre.

Det er liten grunn å tro at dette kan bli særlig bra uansett hvilke redningspakker som måtte settes inn.

Konkurransen i luftfarten var intens selv før koronaen. Det er mer enn nok fly i verden. At ungarske Wizz Air nå begynner å fly i Norge, viser dette med all tydelighet.

Det er ikke behov for Norwegian nå.

Å forsøke å redde Norwegian med statlige penger eller nye penger fra aksjonærene vil i praksis bare være å gi gavepakker til flyleasingselskaper og andre kreditorer. Gjelden i selskapet er nærmest bunnløs.

Kreditorene har selv tatt risikoen ved å gi Norwegian kreditt, og fortjener ikke noen redningspakke eller ny egenkapital.

Den beste løsningen er antakelig at Norwegian slås konkurs. Og det kan skje fort.