På Ikea Norge permitteres ingen av de 3000 ansatte

Arbeidsledigheten skyter i taket i Norge, men Ikea roses for å holde de ansatte på jobb. De ansatte er glad for å slippe å sitte hjemme.

FURUSET, Oslo (Nettavisen): Norsk næringsliv blør kraftig etter at koronaviruset for alvor rammet og lammet landet. Tirsdag var totalt 433.000 nordmenn, eller 15,4 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøker på tiltak

90 prosent av nyregistreringene er folk som er permittert på grunn av koronautbruddet.

Men noen lyspunkter er det. Hos Ikea, som har over 3000 ansatte på ulike varehus i Norge, er det ennå ingen som er permittert. Dette bekreftes både av Ikea sentralt og ute i varehusene.

Verner medarbeiderne

- Vi er i en vanskelig situasjon slik det er nå, i likhet med alle andre bedrifter. Vi gjør alt vi kan for å verne våre medarbeidere. Slik det er nå har vi verken gått ut med permitteringsvarsel eller permittert noen på Ikea. Vi har valgt å stenge restauranten, men har flyttet om på ressursene derfra og plassert dem på varehuset. Vi ser at det er et reelt behov på varehusene, sier Omed Poor, assisterende varehussjef på IkeaFuruset til Nettavisen.

Han leder nærmere 600 ansatte. På Furuset er de totalt 595 ansatte.

- Vi følger situasjonen nøye, og gjør absolutt alt vi kan for å verne våre medarbeidere og trygge dem på jobb. Slik det er nå er det ikke fare for permitteringer, men vi følger situasjonen nøye med tanke på hvordan det utvikler seg i fremtiden.

Ikea har varehus flere steder i landet, i Bergen, Sandnes i Rogaland, Oslo, Leangen i Trøndelag, Ringsaker i Innlandet og Kristiansand.

Omed Poor, assisterende varehussjef ved Ikea Furuset. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Ulike arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har flere ganger uttrykt sterke bekymringer for næringslivet i Norge og den massive arbeidsledigheten som følge av koronaviruset.

LO frykter at høy ledighet vil bite seg fast, mens NHO mener det er hevet over tvil at koronakrisen vil gjøre Norge fattigere. Virke har tidligere kommet med kraftige advarsler om konsekvensene av koronaviruset for norsk næringsliv.

Ulike statsråder har også oppfordret de som har mulighet til å bruke penger i norske butikker, og til å kjøpe tjenester av for eksempel norske håndverkere. Sist ut var justisminister Monica Mæland (H) som oppfordret folk til å få handelen til å overleve.

På Ikea Furuset meldes det om fornøyde medarbeidere.

- Vi opplever at det er en god stemning på varehuset. Vi har satt i gang veldig mange tiltak for å verne våre medarbeidere. Vi har satt i gang gode renholdsrutiner, sikrer at det er god kommunikasjon på varehuset med tanke på håndhygiene, å holde avstand og bruk av antibac der det er nødvendig. Vi har også satt opp tydelige merking rundt medarbeiderne med tanke på å holde en meters avstand, sier Poor.

- Det er god stemning på varehuset. Vi jobber tett med vernetjenesten og tillitsvalgte, for de er tatt ut av drift og følger med på hva som skjer på varehuset. De går rundt og snakker med folk for å sikre at medarbeiderne har det godt på jobb.

Omed Poor (til venstre), assisterende varehussjef ved Ikea Furuset. Står sammen med to ansatte som vasker og ordner varevogner ved inngangspartiet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Ikea-restaurant ble kontorlandskap

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense spredning av koronavirus, har Nav mottatt totalt 355.700 søknader om dagpenger, hvorav 319.400 gjelder dagpenger ved permittering.

Ikea Norge hadde driftsinntekter på 8,3 milliarder kroner i regnskapsåret 2018/19 (Ikea har såkalt avvikende regnskapsår) og kjenner på forpliktelsene overfor ansatte og samfunnet.

- For oss er helse og sikkerhet for våre medarbeidere og kunder førsteprioritet. Men vi har også et ansvar å sikre økonomisk trygghet for våre medarbeidere. Så lenge vi følger anbefalinger og råd fra myndighetene, med de strenge tiltakene vi har på varehusene, så mener vi at det er trygt å være på Ikea, sier Poor.

- Som regjeringen ofte har sagt, når man bremser viruset bremser man også den økonomiske utviklingen, og vi har et ansvar for å holde sysselsettingen i gang og trygge vår medarbeidere i arbeid.

I den stengte restauranten er det satt opp provisoriske kontorpulter. Et uvant kontorlandskap, men de ansatte er glad for å være i jobb.

- Jeg synes det er veldig behagelig å sitte her. Det er stille og rolig. Det er litt annerledes enn det restauranten pleier å være til vanlig, men jeg synes vi har slått oss veldig fint til ro her, sier kjøkkenkonsulent Stine Grovassbakk til Nettavisen.

- Hvilke fordeler er det med å sitte her sammenlignet med hvordan hverdagen din er til vanlig?

- Det er mye roligere her. Når vi sitter midt i avdelingen er det veldig mye styr, det er mange mennesker som går forbi og mye støy generelt. Her kan man sitte og bare konsentrere seg om akkurat det man holder på med og har en skjerm. Men det er litt rart. Det er ikke slik jeg er vant til at restauranten er. Jeg har sittet her noen dager nå og trives godt.

I den nå stengte restauranten på Ikea Furuset i Oslo er området gjort om til midlertidig kontorlandskap. Stine Grovassbakk, kjøkkenkonsulent, er glad for å være i jobb. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hvordan er stemningen på jobb om dagen?

- Jeg synes den er fin. Vi er flinke til å holde avstand, blir spritet ned, tar hensyn og tar vare på hverandre. Vi har det veldig koselig, og jeg er veldig glad for at jeg faktisk kan jobbe så jeg slipper å sitte hjemme.

Ros fra næringsministeren

Næringsminister Iselin Nybø (V) roser Ikea, og andre bedrifter, som fortsetter driften.

- Veldig mange bedrifter har tatt vanskelige beslutninger i disse ukene, når man har avgjort hvem og hvor mange som skal permitteres som følge av koronakrisen. Da er det gode nyheter at noen klarer å holde åpent, og kan generere inntekter til bedriften sin og holde folk i arbeid, slik som Ikea. Jeg forutsetter samtidig at de følger alle råd fra norske helsemyndigheter for å unngå smittespredning, sier Nybø til Nettavisen.

Hun har ikke hatt mulighet for å stille til intervju, og har sendt kommentarer per mail.

- Regjeringen står sammen med de som er permittert og bedriftene som midlertidig må stenge ned bedriften sin. Derfor har vi lagt frem en rekke økonomiske krisepakker og nødhjelp for dem, slik at levedyktige bedrifter skal bestå også etter at krisen er over, sier Nybø.

Nettopp Ikea Furuset har hatt et tilfelle av koronasmitte blant sine ansatte i slutten av mars.

- I det tilfellet var vi i dialog med kommunelegen som vurderte det til at det ikke var behov for å stenge varehuset. Det gjaldt en sansatt som ikke er i kontakt med kunder. Men vi vurderer alt fortløpende, både hvilke tiltak som skal gjøres eller om det er flere tiltak vi skal sette inn, eller om vi skal stenge, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Ikea, Siv Egger Westin, til Nettavisen.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Ikea, Siv Egger Westin. Foto: Bård Gudim

Ikea forsikrer om at de følger rådene fra relevante myndigheter. Da Nettavisen var på varehuset på Furuset var det medarbeidere som jevnlig desinfiserte bankterminaler og kassene, ansatte som delte ut antibac, desinfiserte handlevogner og sørget for at kunder holdt nødvendig avstand fra hverandre.

Det var også strenge regler for køsystemet ved kassene og oppfordringer om å holde avstand ble ropt ut over høyttaleranlegget med jevne mellomrom.

- Vi har satt i gang en rekke tiltak etter råd fra helsemyndighetene, vi har blant annet stengt restauranten, redusert åpningstidene, stengt alle lekeområdene på varehuset, vi har gode renholdsrutiner på varehusene, vi har fjernet veldig mye handleverktøy som blyanter, kataloger og kjøpehjelp, og oppfordrer heller folk til å bruke mobilen til å lage handlelister. Vi har også startet med klikk og hent for å gjøre det mulig for kundene å handle på nett og komme til varehuset og plukke varene, slik at de slippe å være inne i selve varehuset, sier Poor.

Selger mer kontormøbler

Selv om ingen Ikea-ansatte er permittert og det er satt inn flere tiltak for å sikre ansatte og kunder, merker møbelgiganten at det er lavere omsetning.

- Det er helt naturlig at når besøkstallene på varehusene går ned, så går omsetningen ned tilsvarende. Men det vi ser at netthandelen øker. Folk handler mer hjemmefra, sier Poor, som ikke vil røpe omsetningen på Ikea Furuset.

- På denne tiden ville vi normalt ha solgt mye mer sommermøbler, men det er ikke tilfellet nå. Nå er det veldig mange flere som jobber hjemmefra og det er kontormøbler vi selger mer av.

De ansatte på Ikea Furuset er glad for at de kan jobbe fra den nå stengte restauranten i stedet for å være hjemme. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hvor lenge kan dere holde det gående slik situasjonen er nå?

- Det viktigste for oss er at våre medarbeidere føler seg trygge på jobb og at kunder føler seg sikre når de kommer hit. Vi følger situasjonen nøye og setter i gang tiltak i henhold til hva som er nødvendig. Vi følger veldig nøye med på myndighetenes råd og anbefalinger. Så lenge vi får lov å drifte varehusene skal vi gjøre det på en sikker og god måte, sier Poor.

På varehuset mener de det er viktig å lytte til innspill fra kunder, spesielt når de får kritiske tilbakemeldinger.

- Generelt har vi fått positive tilbakemeldinger hos oss på Furuset fra kundene om at vi holder åpent, og positive tilbakemeldinger på tiltakene vi har satt i gang. Men vi har også fått en del tilbakemeldinger på ting som burde vært bedre, det har vi også gjort noe med, forteller Poor.