Pantelotteriet: Så mye av pengene går egentlig til Røde Kors

Mange trykker nok på denne knappen i håp om at alle pengene går til hjelpevirksomhet i Røde Kors, men sannheten er at kun 35 prosent av panten din går dit.

Du kommer med en pose full av tomflasker, og beløpet på skjermen viser 47 kroner. I stedet for å få pengene, velger du å ta sjansen på Pantelotteriet. 47 kroner tilsvarer tross alt 94 lodd (ett lodd koster 50 øre), så du trykker på knappen og lar det stå til. Papirlappen kommer ut med den skuffende beskjeden «Ingen gevinst denne gangen».

Jaja, men i det minste har du gitt 47 kroner til en god sak, eller?

Svaret er faktisk delvis nei. Av de 47 kronene går en god del med til gevinster til andre heldige vinnere, og en del går også til videre drift, lønninger og andre administrative utgifter.

I realiteten har du bare gitt 34,5 prosent av summen, altså 16,2 kroner, videre til Røde Kors.

Les også Skienskvinne holdt på å gå fra milliongevinst på Pantelotteriet

Best i klassen

Likevel skal det sies at om du vil kombinere veldedighet med sjansen til å bli millionær selv, så er nok Pantelotteriet det beste alternativet du har.

Ingen lotterier i Norge gir en større andel av overskuddet til formålet, hevder daglig leder for Pantelotteriet, Gaute Langdal.

- Pantelotteriet gir dobbelt så mye til formålet enn for eksempel Norsk Tipping. Hos Pantelotteriet går kun 35 prosent av overskuddet til premier til deltakerne, mens det hos Norsk Tipping ligger på mellom 50 og 90 prosent. Når en så stor andel går tilbake til publikum i form av gevinster, så blir det lite igjen til gode formål, sier han til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Så, når kun 34,5 prosent av inntektene går til Røde Kors, og 35 prosent av pengene går tilbake til deltakerne i form av gevinster, hvor blir det av de resterende pengene?

9,75 prosent går tilbake til butikkene, ettersom de eier panteautomatene, og lotteriet dermed må betale for tilgang og ekstraarbeidet som faller på de butikkansatte for å drifte lotteriet. 20,75 prosent går til drift, markedsføring og investeringer i selskapet, blant annet Thon Holding som eier 60 prosent av Pantelotteriet.

Langdal avviser at det sitter noen i selskapet som tar ut store lønninger og gevinster fra lotteriets inntekter.

- Jeg kan garantere at ingen sitter og tar ut fete bonuser i forbindelse med pantelotteriet. Dette handler om Røde Kors, sier han.

Les også Olav Thon håver inn millioner på flaskepant uten å pante

Donasjoner fungerer ikke

Det er lett å tenke seg at knappen kunne fungert som en ren donasjonsknapp i stedet for et lotteri, men skal vi tro Langdal får det ikke den ønskede effekten.

Det finnes nemlig enkelte automater i Norge som har denne alternative knappen, men den nedslående nyheten er at kun én prosent av panten blir donert vekk. Til sammenligning velger hele 12 prosent av panterne å spille i Pantelotteriet.

- Problemet med de rene donasjonsknappene er at de ikke har insentiver. I pantelotteriet støtter du Røde Kors, samtidig som du har mulighet til å vinne en million kroner, sier han.

Om du derimot skulle være av den gavmilde sorten kan du likevel velge å gi vekk alle pengene dine til Røde Kors dersom du vinner i lotteriet. Uavhentede gevinster i lotteriet går nemlig uavkortet til Røde Kors dersom de ikke heves innen 90 dager.

Les også Slik reagerte bergenseren som vant 69 millioner i Vikinglotto