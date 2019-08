Paret kjøpte villaen for 24 mill. i 2014 - nå forlater de Norge og selger for 62 mill.

En påkostet villa på Holmen i Oslo vest er til salgs for 62 millioner kroner. Eierne forlater boligdrømmen i Norge og flytter til Portugal.

Adressen for kjempevillaen er Østre Holmensvingen 1, på skrå nedenfor Holmendammen og noe nedenfor Holmenkollåsens sydside. Villaen ligger også et par steinkast nedenfor Norges dyreste salgsobjekt, Østre Holmen gård (se nederst i saken).

Dagens eiere er Geir Kåre Stokke og Christine Moyusset Stokke. Han er partner styreleder i investerings- og eiendomsselskaper, mens hun er maler. Paret kan se frem til en solid gevinst, selv om vi korrigerer for påkostninger. Kjøpesummen i januar 2014 var «bare» 24,25 millioner.

Megler for det store salget er igjen ringreven Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen.

Helt strålende

- Dette er en eiendom jeg kan si mye pent om. For det første er beliggenheten helt strålende. Det er kort vei til alt, og villaen ligger i en stille, pen villavei, med kort avstand til skoler, barnehager, og idrettsklubber som Heming og Ready, sier Johnsen til Nettavisen Økonomi.

- Det er utsikt til byen, til Holmendammen, og villaen er satt i stand på en veldig ordentlig måte. De nye eierne kan flytte rett inn, fortsetter han.

Prisantydningen er altså satt til 62 millioner kroner. Oppnås salgssummen, vil i så fall det være den femte høyeste prisen for boliger som nå er ute i markedet.

Nesten dobbelt så stort

- Men det er ikke det samme huset, det er nesten dobbelt så stort som da de nåværende eierne kjøpte. Det er et helt annet hus enn i dag, selv om det var fint den gangen også, sier Johnsen.

- Hva kan du si om prisantydningen på 62 millioner?

- Det er alltid litt vanskelig å sette en pris, men dette huset er såpass fint, at det ikke er så lett å få kjøpt sånne eiendommer.

- Hvorfor selger eierne?

- De skal flytte til utlandet, de har et sted i Portugal, svarer Johnsen.

NOK ET SUPEROPPDRAG: Ringreven Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen har fått nok et stort oppdrag, det går mot et superår for en av eiendomsbransjens mest erfarne meglere. Foto: (Sem & Johnsen)

Nok peiser

Bruksarealet på den påkostede villaen er på 530 kvadratmeter, mens tomten er på snaue 2,2 mål. I en annonse beskrives eiendommen som en lekker og delikat villa over tre plan. Den er opprinnelig fra 1944, men ble betydelig påkostet, påbygget og oppusset i 2015.

En ny eier kan blant annet se frem til spisestue med peis, bibliotek/TV-stue med kleberstenspeis, hagestue med peis, kjellerstue med kleberstenspeis, badstue, trimrom og vinrom.

Det er derfor høy standard inne og ute, med et vakkert og frodig hageanlegg, utsikt mot Oslofjorden og omgivelsene, samt garasjeplass for fire biler. I videoen kan du se bilder av villaen, både eksteriør og interiør.

Superår

Med en prisantydning på 62 millioner kan Johnsen oppnå den samme summen som han oppnådde for penthouse-leiligheten i Grimelundsveien 4 på Slemdal i Oslo vest, en kilometer unna dette salgsobjektet.

Kjøper her er eiendomsmilliardær Trygve Bjerke, som er i ferd med å selge Norges dyreste bolig, Østre Holmen gård, der prisantydningen er svimlende 175 millioner. Megler for denne transaksjonen?

Riktig gjettet, Tom Elliot Johnsen. En av de virkelige nestorene blant Oslos eiendomsmeglere ser ut til å få et superår i 2019. Selv for så dyre boliger ligger brutto honorar fort på 1 prosent av salgssummen, altså mange hundre tusen kroner.

Heldig

- Du ser ut til å få et fantastisk år hvis alle transaksjonene går igjennom?

- Jeg har vært heldig med tildelingen av pene ting, det er flott å jobbe med sånne objekter. Og så har jeg snart vært i denne bransjen i 40 år, jeg får erfaring.

- Hvor lenge har du tenkt å holde på?

- Så lenge jeg er populær, svarer Johnsen, som ikke vil kommentere noe rundt honorarene.