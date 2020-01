Parkeringsskilt i Stavanger med «reservert kvinner» – p-sjefen beklager

P-sjefen tar affære etter at Nettavisen tok kontakt. - Dette har ingenting med kjøreferdigheter å gjøre.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Jeg skulle gjerne sett dramaet som hadde utspilt seg dersom parkeringsplassene hadde vært reservert for menn. Da tror jeg fort at feministene hadde reagert, sier Leif Hval.

Hval parkerte på Parkeringshuset Posten (P-Posten) i Stavanger sentrum da han la merke til at enkelte av parkeringsplassene nær inngangspartiene var merket med «reservert kvinner»-skilt. Han stiller seg undrende til hvorfor skiltene henger der.

– Jeg lurer egentlig på om dette kan være et brudd på likestillings- og diskrimineringsloven, sier Hval.

OVERRASKET: Leif Hval ble mildt sagt overrasket da han så flere parkeringsplasser med tilhørende «reservert kvinner»-skilt hengende i et parkeringshus i Stavanger- Foto: Privat

Et dypdykk i arkivet viser at skiltene i Stavanger har hengt der siden 1997. Av hensyn til kvinners sikkerhet, opprettet Stavanger Parkering ti parkeringsplasser som var «reservert kvinner». Ideen kom fra Tyskland, der det ifølge Stavanger Parkering var vanlig med egne parkeringsplasser for kvinner.

Les saken fra 2007 her: Vil ha egne p-plasser til kvinner.

Da Nettavisen tok turen til P-Posten før helgen, hang fire av skiltene der fortsatt.

– De skiltene kom på plass for lenge, lenge, lenge siden, en god stund før jeg ble daglig leder i Stavanger Parkering, og skulle vært fjernet. Jeg vet ikke hvorfor de ikke har blitt tatt vekk. Det forrige styret bestemte dette, sier nåværende parkeringssjef Christian Tønnevold.

HISTORISK: Skiltene i parkeringhuset P-Posten har hengt der siden 1997. Nå tas de ned. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Les også:Rapport: Bompengene i Oslo må ti-dobles, en dobling er ikke nok

– Ingenting med kjøreferdigheter å gjøre

Tønnevold bekrefter, som Nettavisen skrev i 2007, at skiltene ble satt opp på grunn sikkerheten.

– Årsaken til at skiltene ble satt opp en gang i tiden, var at det sikkerhetsmessig opplevdes guffent for kvinner å gå rundt alene i mørke parkeringshus. Derfor ble parkeringsplassene plassert så nærme utgangen som mulig, med gode lysforhold og nærhet til nærmeste utgang, sier Tønnevold, og følger opp:

– Og jeg må bare få sagt det: Dette har ingenting med kjøreferdigheter å gjøre. Det var et rent sikkerhetsmessig tiltak.

Nå understreker daglig leder Tønnevold at situasjonen er en helt annen, og at skiltene derfor burde ha vært fjernet for flere år siden, slik styret i det interkommunale parkeringsselskapet hadde bestemt. Parkeringshallen har blitt utstyrt med LED-lys og kameraovervåkning, og flere av dørene inn i p-huset blir stengt om kveldene.

Parkeringssjefen opplyser mandag til Nettavisen at han har sendt ut vakter som skal fjerne skiltene i løpet av dagen.

Men er det ulovlig å reservere parkeringsplasser basert på kjønn? Ifølge pressevakt Maj-Christel Skramstad Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) klaget faktisk noen inn parkeringsplassene i Stavanger til ombudet i 2008.

Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge - noe også Likestillings- og diskrimineringsnemnda fulgte opp da saken ble anket. Ifølge Skramstad er det sannsynlig at LDO også i dag ville henlagt en slik sak.

Les mer: Eksperter advarer: Mener Norge ikke bør satse mer på tog

Ingen menn har fått bot

– Jeg har problemer med å mobilisere forståelse for at dette er diskriminering, men jeg er enig i at skiltene skal vekk. Problemene som bidro til at skiltene ble satt opp i utgangspunktet er vekke, sier Ap-politiker Dag Mossige.

Mossige, som er styreleder i Stavanger Parkering, peker på at en voldtektsbølge i Stavanger kombinert med en mørk og dyster parkeringshall gjorde at skiltene var nødvendige for kvinner som var redde om kvelden. Ap-politikeren understreker at parkeringsvaktene aldri hadde anledning til å gi såkalte kontrollsanksjoner - parkeringsgebyrer - til menn som parkerte på de aktuelle plassene.

– Jeg har ikke hørt at det har vært noen problemer i parkeringshuset. Og de siste årene har forholdene blitt utbedret betraktelig, noe jeg har sett selv på befaring. Derfor er det ryddigst å fjerne dem, sier Mossige.

– Hva tenker du om at Stavanger Parkering ikke fulgte opp vedtaket fra styret?

– Jeg vil helst ikke kritisere et tidligere styre. De har hatt mer enn nok av andre problemer å rette fokus mot. Men jeg er enig i at skiltene bør fjernes, sier Mossige.

FORNØYD: Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti og styreleder i Stavanger Parkering, mener at det er på tide at skiltene fjernes. Foto: Stavanger Arbeiderparti

Stavanger Frp-leder Mats Danielsen, som også sitter i styret til Stavanger Parkering, peker på at parkeringshuset riktignok ble skjemmet av pågående prostituerte i en periode, men at det er mange år siden det var behov for egne parkeringsplasser for kvinner.

– Det er synd hvis Stavanger Parkering ikke har fulgt opp tidligere styrevedtak på fjerning av skiltene. Hvis det ikke er noen saklig grunn til at de eksisterer, så må de fjernes, sier Danielsen.

Les også: Nesten 1 av 4 biler i Oslo er nå elbiler - snart skrus prisene kraftig opp