Partilederdebatten føltes som en nyoppvarmet restemiddag i reprise

Det mest følelsespregete øyeblikket kom da det det var slutt.

Når folk flest har rekordhøy tillit til regjeringen, blir det vanskelig å være etterpåklok og kritisk mot koronatiltak. Dermed fikk Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre en vanskelig oppgave når han skulle kritisere regjeringen, uten å virke etterpåklok.

I NRKs programoversikt ble debatten fra Arendalsuka presentert som et direktesendt debattprogram. Dessverre føltes den innimellom som en reprisesending.

Viljen til å angripe statsminister Erna Solberg måtte balanseres mot frykten for å fremstå som etterpåkloke. Dermed ble partilederdebatten i Arendal en litt slapp affære - litt duell med brekket på.

Den lange valgkampen er i gang, i en situasjon der folk flest har høy tillit til regjeringen, men samtidig gir opposisjonen flertall på meningsmålingene. Akkurat nå kan Erna Solberg bli felt som statsminister, selv om folk flest er godt fornøyd med henne.

Den første debatten gjaldt koronatiltakene, nærmere bestemt om det var feil av regjeringen å åpne for feriereiser til grønne europeiske land - og dermed åpne for mer spredning av korona.

Det ble en vanskelig balansegang der Jonas Gahr Støre mente at beslutningen var feil med det vi vet i dag, men erkjente at også han hadde en annen oppfatning i juli. Dermed ble det heller ikke noe stormløp eller temperatur i den delen av debatten. Trolig ser opposisjonen seg tjent med at den politiske debatten skal handle om noe annet enn korona.

Dessverre ble også debatten om milliardsubsidiene til oljeindustrien en rituell repetisjon av fastlåste standpunkter, der uenigheten like mye går internt i blokkene og der Jonas Gahr Støre og Erna Solberg står på samme side.

Miljø versus olje blir en konflikt også i neste regjeringsperiode, enten statsministeren heter Jonas eller Erna, og støttepartiene heter MDG eller Venstre. Gisp. Eller gjesp.

Etter en drøy time begynte det rett og slett å bli kjedelig, og enda var det en time igjen til Kveldsnytt. Debatten hoppet fra korona, via utslipp og miljø, til arbeidsinnvandring, frihandel og hvorvidt Norge skal stille seg bakerst i den internasjonale vaksinekøen, eller forsøke å kjøpe oss frem i køen.

Og sånn måtte det kanskje bli, med en litt slapp partilederdebatt i en periode hvor det har skjedd lite politisk - eller en grei oppstart, som statsminister Erna Solberg sa etter debatten.

RØRT: En tydelig beveget avgående Venstre-leder Trine Skei Grande tok imot en takk og applaus for hennes lange politiske virke. Foto: Skjermdump (NRK)

Det mest følelsesladete øyeblikket kom helt til slutt, da programleder Fredrik Solvag takket Venstre-leder Trine Skei Grande for hennes lange politiske karriere. En rørt Venstre-leder ble tydelig satt ut.

Og så var det slutt, både på programmet og Trine Skei Grandes karriere som Venstre-leder.,

