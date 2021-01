Partiveteranen Odd (81) vinker farvel til Frp: – Ansvaret ligger hos Siv Jensen

En av Frps sterkeste velgergrupper har fått partileder Siv Jensen langt oppi halsen. Etter flere tiår sier de nei takk til partiet og melder seg ut.

Den sterke Frp-velgergruppen nordmenn i Spania har fått partiledelsen i halsen. Nå vinker lokallagsleder Odd Furuseth (81) farvel til lederstillingen.

Fremskrittspartiet har i lengre tid gjort det spesielt godt i de norske «koloniene» i Spania. Steder hvor store grupper norske pensjonister bor for å unngå norske vintre, leve litt billigere og få bedre helse.

Frp har lokallag både i Alfaz del Pi, Torrevieja og Malaga. De har også sendt egne observatører på landsmøtet. Da sentrale politikere har reist fra moderlandet og ned til koloniene, har det vært hundrevis av medlemmer på møtene.

Les mer: Oslo-byrådet skal bruke 60 millioner på vegetarmat: - Helt spinnvilt

– Minner om Nord-Korea

Leder i Frp i Alfaz del Pi, Odd Furuseth (81), har skrevet et brev hvor han tar et oppgjør med partiet, med tittelen. «Min tid som Frp-entusiast er omme».

I kommunen bor det 20.000 mennesker. 4000 av dem er nordmenn. Furuseth anslår at rundt halvparten av nordmenn som stemmer ved stortingsvalg, stemmer på Frp.

– I bunn og grunn ønsker jeg at Frp skal blomstre og at man skal få til ting. Når jeg føler jeg kjemper selv en kamp mot systemet i Frp, og ikke en gang får debattert mine tanker, så går man trett, sier Odd Furuseth til Nettavisen.

Han legger til at alderdom er med på beslutningen, da han fyller 82 år om få måneder. Den tidligere piloten har vært medlem i Frp siden 2003, og tok over ledervervet i den norske kolonien i Alfaz del Pi for åtte år siden.

Les også: Siv Jensen kommer ikke til orde: – Det er korona, korona, korona og så litt mer korona

– Det har bygget seg opp over tid. Jeg har ikke følt det slik før. Det føles som om partiet ikke vil ha meg med, fordi jeg mener noe annet enn ledelsen. Det er spesielt dette med klima. Selv om man ikke er enig, mener jeg det må være mulig med debatt, sier Furuseth.

81-åringen mener klimaendringene ikke er menneskeskapt, og har skrevet en rekke artikler i lokale norske medier i Spania om temaet. Men de siste årene har han opplevd at det ikke er ønsket med slike debatter internt i partiet.

– Det er et sånt Nord-Korea opplegg, hvor alle skal klappe for lederen. Det er tross alt uenighet og debatt som skaper utvikling

Etter Furuseth sendte ut et brev med grunnene til at han nå går av - har det haglet inn støtteerklæringer til budskapet hans.

Les mer: Ap, Sp og Frp sammen om nye asylinnstramminger

Klimaskeptisk

Furuseth håper det vil ordne seg med selve lokallaget. Men spår at det blir trøbbel for partiet hjemme i Norge om ikke kursen endres.

– Du sier at Siv Jensen må ta ansvaret - bør hun byttes ut?

– Det er alltid lederen som har ansvaret. Men om hun skal byttes ut er vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg mistenker at også Ketil Solvik-Olsen er like mye globalist som Siv Jensen, sier han.

– Men er det ikke for snevert å rette seg inn mot klimaskepsis - er det ikke en tapt sak?

– Jeg tror tvert om. Hele verden, bortsett fra Donald Trump, er med på klimahysteriet. Dersom Frp gjør som jeg tenker, og vurderer CO2 utslipp på basis av dokumentert vitenskap, og presenterer det offentlig - så vil Frp tjene mye på det. Denne globale enigheten om menneskeskapte klimaendringer, er jo rett og slett blitt en politisk pandemi, sier han.

Les også: Staten skyver Kristian og Julie ut i et mareritt: – Jeg blir så forbanna

Han reagerer spesielt på at politikere kobler stadig mer til klimautslipp.

– Til og med skredet på Gjerdrum er en klimasak. Det finnes ikke substans i grunnlaget for den politikken som føres. En eller annen dag må man håpe at folket i Norge søker etter sannheten, sier han.

Furuseths hovedgrunner til å gå av som leder:

Frp har godkjent «Langskip-prosjektet» som skal fange og lagre CO2.

Partiet har akseptert 3000 årlige kvoteflyktninger.

Globaliseringen hvor Norge støtter internasjonale avtaler og sier fra seg egen råderett. EØS-avtalen bør reforhandles.

Uroen i partiet som følge av manglende takhøyde.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Frp: – Skal være takhøyde

Frps nestleder Terje Søviknes svarer på vegne av partiledelsen. Han mener det er stor takhøyde i partiet.

– Har Furuseth rett i at det ikke er like stor takhøyde i partiet lenger?

– Det har alltid vært stor takhøyde i Frp. Det er det nå også, og slik skal det være i fremtiden. Vi skal ta debattene der andre tier, sier Søviknes til Nettavisen.

Les også: Krisemåling for Frp og Siv Jensen: - Aldri målt partiet så lavt

Ved neste landsmøte, antageligvis i mai, ligger det an til at de siste restene av klimaskepsisen blir fjernet. Nå handler politikken om kostnadseffektivitet, og unngå dyre symboltiltak.

– I et politisk parti vil det alltid være ulike meninger om enkeltsaker, og i programprosessene kan medlemmene sloss for sine standpunkt. Jo større engasjement vi har i disse prosessen, jo bedre er det. Jeg håper derfor at flest mulig, også fra Spania, engasjerer seg i arbeidet med å utforme landets beste partiprogram, sier Søviknes.

Reklame Her kan du levere Lotto