Påske-trøkk i boligmarkedet: - Vi får fasiten om noen dager

Det har vært langt flere på visning i denne påsken enn for et år siden.

– Siden onsdag ved 12-tiden og frem til nå har vi solgt 100 eiendommer i Norge, det er vesentlig mer enn i samme periode i fjor, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Dagens Næringsliv.

Meglertoppen forteller om nesten 800 annonserte visninger og mange privatvisninger i påsken, mot bare 258 i påsken 2019.

– Det er jo veldig spesielt, det er det.

Få objekter selges med stor rabatt, til tross for koronakrisen, opplyser Buraas. Det er som er solgt, har gått rundt prisantydning, sier han.

- Det går seg til

Også Grethe Meyer i Privatmegleren melder til DN om overraskende god trafikk på visningene, som i stor grad forklares med hjemmepåsken. Restriksjoner har gitt litt annerledes visninger, der bare én interessent for slippe inn av gangen.

– Fasiten på hvor vellykket dette har vært, får vi om noen dager når budrundene starter, sier Meyer.

Hedda K. Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling, melder til DN om variabelt besøkte visninger, men er forsiktig optimist:

- Markedet er velfungerende, og jeg tror absolutt ikke på noe krakk. Dette vil gå seg til, sier Ulvness.

Venter prisfall

Ikke alle er like optimistiske som boligmeglerne. NHO meldte i forrige uke at boligprisene sannsynligvis vil falle 8 prosent i år, og ytterligere 4 prosent neste år.

For en bolig til 4 millioner, betyr det at minst 400.000 kroner av egenkapitalen skrelles bort i løpet av de neste to årene. Svak inntektsvekst og økonomisk usikkerhet som følge av høy arbeidsledighet vil trolig føre til at boligprisnedgangen fortsetter også i 2021, skrev NHOs økonomer i sin rapport.

Samfunnsøkonomene Harald Magnus Andreassen og Andreas Benedictow varslet i en artikkel i Nettavisen nylig at alle piler peker i retning av et markant fall i boligprisene.

- De som ikke ser dette, er blinde og historieløse, sa Andreassen til Nettavisen.