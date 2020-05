Pass på folkens, kineserne kommer

Du trodde kanskje at Norwegian var norsk? Ånei, du. Nå kan Xi Jinping plutselig dukke opp som en av flyselskapets helter på halevingen.

For ordens skyld: Bildet over disse linjene er manipulert. Den kinesiske statslederen er ennå ikke anerkjent som en av våre største norske eller nordiske helter.

Men det kan fort skje, hvis ikke kinesernes «naturlige beskjedenhet» forbyr dem å være så påtrengende, da. Det siste var en spøk.

Det som ikke er en spøk, er at leasing-selskapet BOC Aviation nå er inne i en av de største eierpostene i «vårt» flyselskap. Og som det så elegant heter i børsmeldingen fra Norwegian i dag:

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina».

Altså den kinesiske stat. Eller Xi Jinping, som ifølge offisielle kilder har tre altomfattende titler:

President i Folkerepublikken Kina,

Generalsekretær i kommunistpartiet,



Leder for den sentrale Militærkommisjonen







Eller diktator, om du vil.

Det vi ganske raskt kan slå fast, er at når den borgerlige treparti-regjeringen ønsker «private» aktører velkommen i store norske selskaper - så var det ikke først og fremst fremmede stater de tenkte på.

Tvert om går det an å se oppkjøpet som et tegn på det mange har fryktet:

At korona-krisen vil bidra til å forrykke maktbalansen i verden, særlig når det gjelder eierskap og økonomi - og da i kinesernes favør.

Om vi ikke tar dette helt alvorlig her i Norge, er det nok å ta en liten titt sørover mot Tyskland. Der har regjeringen allerede opprettet et eget fond som nettopp skal hindre fiendtlige oppkjøp av tysk infrastruktur og spissteknologi.

Kina blir særlig nevnt, og finansminister og vise-kansler Olav Scholz sier til Suddeutche Zeitung at staten er beredt på å bruke statens «sterkeste finansielle virkemidler» for å beskytte tysker selskaper.

Hvorfor det? Jo, av de samme grunnene som også kilder i norsk etterretning peker på:

Kina er allerede godt i gang med å bygge sin langsiktige strategi gjennom den nye Silkeveien mellom Kina og Europa - eller Eurasia. Dette gjelder investeringer til land, til havs, og i luften. Det gjelder 5G, industri, motorveier, jernbane - og luftruter.

Mange vil jo hevde at det kunne vært fabelaktig med en jernbane fra Kirkenes over nordkalotten til Kina, for eksempel, mens andre vil mene at her skal vi ikke ha noen illusjoner:

For dette dreier seg om å bygge infrastruktur for Kina - og for kinesiske interesser. Og kineserne viker ikke tilbake for å bruke makten de har fått, sies det.

Grunnen til at Norge er særlig interessant, er at vi ligger strategisk til mellom øst og vest, at vi har noe beskyttelse i form av EU-medlemskap, og at vi er ett av de viktigste landene i arktis-samarbeidet.

Oppkjøpet i Norwegian som følge av korona-krisen trenger altså ikke bli det siste i sitt slag. Men i stedet for å beskytte oss med de midlene vi har, slik Tyskland legger opp til, så ligger vi foreløpig på ryggen med åpen buk.

Om vi overhodet skulle peke på noe positivt med kinesernes inntog i norsk luftfart, måtte det være at i motsetning til SAS kan Norwegian nå holde seg med egne munnbind.