Passasjerfall for Norwegian

Norwegian fløy drøyt 3,7 millioner passasjerer i juli i år, noe som er en nedgang på 2 prosent fra samme måned i fjor. Samtidig var flyene noe fullere.

Fyllingsgraden var på 93,5 prosent, opp et halvt prosentpoeng, opplyser flyselskapet tirsdag. Norwegian-aksjen stuper på børs etter at tallene ble kjent.

– Trafikktallene viser at veksten flater ut, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, etter en periode med kraftig ekspansjon og betydelige investeringer. Tallene viser også at passasjerene reiser lengre og at flyene er fullere, noe som betyr at stadig flere velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst interkontinentalt, sier Geir Karlsen, fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian.

Norwegian gjennomførte 99,2 prosent av de planlagte flygningene i juli. Punktligheten var imidlertid nede på 68,1 prosent. Forklaringen ligger blant annet i generelle sommerforsinkelser i europeisk luftrom utenfor Norwegians kontroll. I tillegg har innleide hatt en lavere punktlighet.

