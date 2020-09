Påstander om utenlandsk kjøtt får hard medfart i Mattilsynet

Tysk kjøtt i norske butikker har utløst kraftige påstander om antibiotika-resistens. Her er dommen fra dem som kontrollerer importen.

I flere artikler i Nettavisen har vi rettet oppmerksomhet mot merking av norsk og utenlandsk kjøtt. Nå ønsker politikere fra SV og Senterpartiet en bedre merking av kjøtt i butikkene.

- De fleste merker ikke forskjell på om de spiser norsk eller tysk kjøtt til fredagstacoen, men har du lungebetennelse merker du om antibiotikaen virker eller ikke, sier Sp-politiker Geir Pollestad til Nettavisen.

Pollestad vil ha en merking av mengde antibiotika i kjøttet og ulik emballasje på norsk og importert kjøtt. Bakgrunnen er at det er dels store forskjeller på mengden antibiotika brukt i kjøttproduksjon i europeiske land.

Nettavisen har oppsøkt faglig ekspertise for å finne ut om det faktisk er riktig at utenlandsk kjøtt er utrygt å spise sammenliknet med det norske. Svarene vi fikk er godt nytt for bekymrede norske forbrukere.

- Økt fare for resistente bakterier

Antibiotikaresistente bakterier er en betydelig og økende helseutfordring som i ytterste konsekvens kan føre til at livsviktige medisiner kan slutte å virke, og som årlig forårsaker mange tusen dødsfall.

Noen mener at kjøtt fra for eksempel Tyskland innebærer en økt risiko for å få i seg antibiotikaresistente bakterier, for eksempel Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

En oversikt fra 2016 som er mye referert, viser at norsk kjøttproduksjon bruker 3,9 milligram (mg) antibiotika per kilo produsert kjøtt, mens det tilsvarende tallet i for eksempel Tyskland er 89,2 mg.

Tabellen viser mengden antibiotika relatert til kjøttproduksjon, målt i milligram per kilo ferdigprodusert kjøtt - tallene er fra 2011-2016. Ved å dra i knappen som viser årstallet, ser du endringene fra år til år. For eksempel er antibiotikaforekomst i tysk kjøttproduksjon mer enn halvert fra 2011 til 2016. Kilde: EDJN.

Men så vel Mattilsynet som britisk ekspertise tilbakeviser at det finnes rester av antibiotika eller en type bakterieutvikling i kjøtt solgt i butikken som dermed utgjør en helsefare.

- Ikke helsefarlig

Det er internasjonalt bred faglig og politisk enighet om å redusere antibiotika-bruken i landbruket. Statistikken viser at bruken er på vei ned i de fleste EU-land, derunder Tyskland og det utgående EU-medlemmet Storbritannia.

Nicola Evans er forsker på strukturell biologi ved King’s College London, og har ledet en større statsfinansiert utredning om reduksjon av antibiotika i landbruket i Storbritannia, der flere titall forskere på feltet har bidratt. Evans er mer bekymret for smitte fra direkte kontakt med dyrene enn rester i kjøttet etter slakting.

- Ut fra foreliggende empiri har vi ingen indikasjon på at antibiotika-rester i kjøtt en har en direkte virkning på menneskers helse, sier Evans til medicalnewstoday.com.

Som en del av EØS er Norge og alle EU-land underlagt det samme regelverket for overvåking av medisiner og andre fremmedstoffer i husdyrproduksjon. Mattilsynet bekrefter at norsk dyrevelferd og -helse er "best i klassen". God velferd og helse gjør at antibiotika-bruken i norsk matproduksjon derfor er liten.

- Har aldri gjort funn

Men at antibiotika-bruken i norsk kjøttproduksjon er lav, sammenlignet med andre land, betyr ikke at det dermed er en risiko for at det er antibiotika-resistente bakterier i det importerte kjøttet, hevder tre ulike kilder i Mattilsynet som Nettavisen har snakket med om dette temaet.

Waleed Alquisy, i seksjon fremmedstoffer og EØS, leder er ansvarlig for overvåkingsprogrammet for rester av legemidler i næringsmidler fremmedstoff for kjøttvarer fra EØS-landene i Mattilsynet:

- Jeg har jobbet i sju år med overvåking av fremmedstoffer i næringsmidler. Vi kontrollerer jevnlig importerte varer fra tredjeland, og i blant også samhandelsvarer fra EU-land, selv om disse landene er ansvarlige for egen kontroll. Vi har aldri gjort funn av antibiotika-rester over den tillatte grenseverdien.

SAMME GRENSER: - Land som bruker mer antibiotika enn oss, vil ha like lave grenser for rester av antibakterielle midler, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet, til Nettavisen.





Alt må ut før slakt

EU har det samme programmet for overvåking av legemiddelrester som Norge, understreker Svindland. Også kjøtt fra produsenter utenfor Europa, som Namibia og Uruguay, må innfri de samme kravene.

Internasjonale regler for grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr gjelder for alle EU/EØS-land. Bruk av veterinærlegemidler, derunder antibakterielle legemidler, skal dessuten etterfølges av hva fagfolket omtaler som en «tilbakeholdelsestid» for å bli kvitt helsefarlige rester av legemidlene.

- Dette vil si at land som bruker mer antibiotika enn oss, vil ha like lave grenser for rester av antibakterielle midler, sier Svindland.

Waleed Alquisi trekker fram tilbakeholdsperioden som en sikring mot at antibiotikarester skal forekomme i kjøtt som er til salgs:

- Det kan for eksempel være at det skal gå 14 dager fra en behandling avsluttes til slakt, for å sikre at alle reststoffer fra medisineringen er ute av kroppen før dyret kan slaktes, sier Waleed Alquisy i Mattilsynet.

- Svært usannsynlig

Nicola Evans understreker at all antibiotika-bruk utgjør en risiko, og at å få ned antibiotikabruken på dyr må bli en del av løsningen. Det er likevel flere sider ved dette:

- Vi trenger antibiotika for å sikre dyrs helse og velferd, men medisinen må bare brukes når dyr er syke og ikke som vekstfremmende middel eller preventivt for å hindre at dyr blir syke. Imidlertid må ikke bruken på dyr skygge for at den store forekomsten av antibiotika-resistens blant mennesker skyldes menneskelig overforbruk, sier Evans til medicalnewstoday.com.

Evans mener at tilbakeholdsperioden sørger for at risikoen for resistens er minimal:

- Etter denne perioden er nivåene av antibiotika i kjøttet anslått til å være mange hundre ganger lavere enn hva som kan innvirke på noen form for bakterieforekomst. Etter tilbakeholdsperioden er det svært usannsynlig at antibiotikarester i kjøtt vil påvirke mikrober i menneskekroppen, sier forskeren.

Risikoen for at antibiotika-resistente bakterier i kjøtt fører til resistens hos mennesker, om slike bakterier skulle finnes til tross for prosessene nevnt over, er dessuten svært lav, grunnet høy temperaturer i mattilberedningen, hevder Evans.

Bruken er på vei ned

Et av premissene i kritikken fra politikerne fra Senterpartiet og SV er at kjøttet fra utlandet inneholder antibiotika - de vil derfor ha merking av mengden antibiotika i kjøttet. Å bruke antibiotika til ren vekstfremming har imidlertid vært forbudt i alle EU-land siden 2006.

- EU jobber for å få ned antibiotika-bruk til matproduserende dyr. Å bruke antibiotika som vekstfremmer er ikke lov i EU, sier Svindland.

Engelske Nicola Evans sier at omfattende antibiotikabruk i landbruk må reduseres, selv om dyrehelse og -velferd krever medisinen når dyr blir syke.

Menneskers eget forbruk av antibiotika er imidlertid langt mer skadelig med tanke på å utvikle antibiotikaresistens, påpeker den britiske forskeren. I likhet med Mattilsynet peker også Nicola Evans på at den lovpålagte tilbakeholdsperioden - tidsrommet da antibiotika skilles ut før slakting eller melking - skal sikre minimal forekomster i kjøtt som selges til konsumenter.

Tabellen som viser forbruket i EU-land, viser også at antibiotikabruken er kraftig redusert i årene 2011-2016, for eksempel er den mer enn halvert i Tyskland (se tabell over).





- Stek og kok!



Om man, til tross for at foreliggende empiri som omtalt over, tyder på det motsatte, skulle være så uheldig å få kjøtt med antibiotikaresistente bakterier, hjelper det å følge anbefalte råd for hygiene og matlaging.

Alle bakterier dør ved varmebehandling som steking og koking, påpeker Svindland i Mattilsynet. Men vi kan forurense kjøkkenet og hendene våre med bakterier fra kjøttet under tilberedningen, eller hvis vi ikke gjennomsteker for eksempel kjøttdeig som har en stor overflate.

- Det er med resistente bakterier som med andre bakterier; de dør når kjøttet stekes eller kokes. Alt rått kjøtt har bakterier på seg. Noen kan være skadelige og noen kan være motstandsdyktige mot antibiotika. Det er liten sannsynlighet for å bli smittet gjennom mat hvis man håndterer den riktig, sier Svindland.

Antibiotikarester i mat utgjør først og fremst utgjøre en fare for allergikere, og selv om det er er større fare for utvikling av antibiotika-resistente bakterier i kjøtt fra land som bruker mye antibiotika til dyrene, er risikoen for oss som forbrukere ikke større dersom man klarer å ha god kjøkkenhygiene, hevder Svindland.

- Utfordringen er at vi vet at mange folk ikke har god kjøkkenhygiene.

Fakta Slik utvikles antibiotika-resistens ↓ Slik forklarer Cathrine Signe Svindland i Mattilsynet hvordan resistens utvikler seg: Den totale bruken av antibiotika også til mennesker er avgjørende for den hurtige utviklingen av resistens vi ser i dag. Etter bruk av antibiotika vil det kunne utvikle seg resistens hos bakterier som har vært i kontakt med antibiotikaen, dette er en naturlig overlevelsesstrategi hos bakteriene. Denne resistensen kan så spres til andre bakterier, bakterier har ulike måter å dele resistens mellom seg på. Dersom bakterier som gjør oss syke får denne resistensen, vil ikke den aktuelle typen antibiotika lengre virke på bakterien. Når sykdomsfremkallende bakterier får resistens mot mange ulike antibiotika kan vi oppleve at ingen antibiotika lengre virker, noe som kan gi alvorlige konsekvenser for den som er syk.

- Resistens overlever slakten

Ifølge Cathrine Signe Svindland i Mattilsynet er det uklart i hvilken grad næringsmidler er årsak til spredning av antibiotikaresistente bakterier.

- Det antas at resistente ikke-sykdomsfremkallende bakterier i matvarer i noen tilfeller etablerer seg i tarmen hos mennesker, men det er behov for flere studier for å kunne si noe om hvilken betydning resistente bakterier i mat har for forekomsten av resistente bakterier hos mennesker.

Ifølge Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, er det derimot hevet over tvil at resistens hos mennesker kan utløses av resistens i kjøtt.

- Mattilsynet opplyser at det i deres kontroller aldri er gjort funn av antibiotika over grenseverdiene i importert kjøtt?

- Jeg har aldri sagt at det er antibiotika i kjøttet etter slakting. Men det kan være bakterier som har blitt resistente på grunn av antibiotika-bruken. Når dyret får antibiotika, utvikler dyrets bakterier resistens. Vi har for eksempel funnet resistente bakterier i norske kyllinger tidligere da både avoparcin og narrasin var lovlige. I USA har Food And Drug Administration (FDA) også funnet bakterier på importerte skalldyr fra Thailand, Kina og Malaysia, og også antibiotika i selve dyrene.

- Antibiotika til vekstfremming har vært forbudt i EU siden 2006 - du hevder det likevel foregår, men på hvilket grunnlag?

- Enten gjør man dette bevisst, eller så har man veldig syke dyr i Tyskland. Når en ku er syk, kan veterinæren gi samme behandling profylaktisk (preventivt, red.anm) til andre dyr i samme besetning, som skal hindre at en smittsom sykdom sprer seg. Ved regelmessig bruk gir det uansett en vektøkning på seks til ni prosent. Det er ganske mye, og betyr antibiotika-praksisen kan gi et økonomisk fortrinn som er negativt for norske produsenter. Tyske og spanske bønder bruker svært mye mer antibiotika på å produsere 1 kilo kjøtt enn norske bønder.

- Risikoen er på kjøkkenet

Mye av norsk kjøttproduksjon er dyr som går ute i terrenget, og ikke kan samles inn for å gi medikamenter, poengterer professoren.

- Når dyr står tett og er mye innendørs, gir det økt antibiotika-forbruk, og dermed vekstfremming, selv om selve bruken er terapeutisk eller profylaktisk.

- Tilbakeholdsperioden er ment å sikre at dyret skiller ut alle rester av antibiotika?

- Mens dyret er i live, utvikler dyrets normalflora resistens på grunn av antibiotika-bruken, og disse genene finnes fortsatt i ikke-sykdomsfremkallende bakterier, den såkalte normalfloraen.

- Koking og steking tar livet av alle bakterier, også de resistente?

- Det er under tilberedningen av mat bakteriene kan være risikable, på kjøkkenplate, skjærfjøler og kniver farlig, det er der resistens kan overføres. Til vår normalflora og deretter til de sykdomsfremkallende bakterier, om vi kommer på en antibiotika-kur.

- Er det grunn til å hevde at utenlandsk kjøtt er farligere enn norsk?

- Norsk kjøtt har en høyere sikkerhetsmargin fordi vi har brukt så lite antibiotika. Jeg ser ikke ofte at Mattilsynet er uenig med EU med hensyn til deres antibiotikabruk. Min erfaring er i all hovedsak fra USA, og der har vi sett økt resistens hos mennesker som håndterer kjøtt. Men det har vært en drastisk reduksjon i antibiotika-forbruket i landbruket i USA, og vi ser mindre resistens etter dette.

Svindland i Mattilsynet understreker at kampen mot antibiotika-resistens er verdensomspennende, men også at bruken på dyr bare er en liten del av et langt større bilde:

- Det viktigste er målsetningen om å få bruken ned. Dette er et problem som gjelder alle land i verden. Ingen vil være i en situasjon hvor antibiotika ikke virker.