Peker ut langsomme syklister som trafikkfarlige

Sakte sykling skaper farlige situasjoner, mener en av to.

Ifølge en ny undersøkelse mener en av to nordmenn at syklister som sykler for sakte på veien utgjør en trafikkfare. Like mange mener at syklistene ikke kan trafikkreglene godt nok.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat for Codan Forsikring, viser at 50 prosent av befolkningen er helt eller litt enig i påstanden om at syklister som sykler for sakte på veien utgjør en trafikkfare.

– Bilister som blir liggende under fartsgrensen bak en syklist, kan fort bli utålmodige og gjøre risikofylte forbikjøringer. Dette skaper farlige situasjoner i trafikken. Både for syklisten, men også andre biler, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring i en pressemelding.

Unge mest utålmodige

De eldre er langt mer tålmodige enn folk i trettiårene. Hele 70 prosent mellom 30 og 39 år mener at syklister som sykler for sakte utgjør en trafikkfare. Det er dobbelt så mange som i aldersgruppen over 60 år, hvor 33 prosent mener det samme.

­– Det kan kanskje være tidsklemma med små barn som gjør at folk i trettiårene peker seg ut spesielt, for eksempel på vei til og fra henting og levering i barnehage og skole, sier Richvoldsen.

I undersøkelsen sier 20 prosent seg enige i at syklister er flinke til å følge trafikkreglene, mens hele 56 prosent er uenig i dette.

– Vi ser at det er store variasjoner mellom fylkene. Trønderne er de som virker mest fornøyde med sine syklister. Østlendingene, bortsett fra de fra Oslo og Telemark, er mest negative til hvordan syklister følger trafikkreglene. Jeg vil tro at dette kommer av hvor mange som ofte møter syklister i trafikken, sier Richvoldsen.