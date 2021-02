Pelsdyrbøndene får 25 millioner kroner ekstra til omstilling

Årets pott med omstillingsmidler for pelsdyropprettere var tom allerede i januar. Nå har Frp fått med seg Ap og Sp for å øke summen.

Etter bare to uker var det tomt for midler, og Fremskrittspartiet ønsket derfor å fylle på med ytterligere 25 millioner kroner.

Forslaget er sikret flertall etter behandling i finanskomiteen, opplyser Fremskrittspartiets Roy Steffensen til NTB. Han mener det er viktig at ubehandlede søknader fra pelsdyrbønder ikke blir liggende.

Les også: Jostein (73) fikk utbetalt erstatning av staten: Like etterpå kom sjokkregningen

– Om det viser seg at det er langt flere enn tidligere antatt som søker på ordningen, så kan vi ikke be de som søker nå om å vente, sa stortingsrepresentanten fra Rogaland til Nationen tidligere i uken.

-Anstendig

Frp foreslo at potten på 100 millioner kroner skulle økes til 125 millioner kroner, og at 25 millioner av dette skulle gjøres tilgjengelig allerede i år.

Dette fikk støtte hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og forslaget får dermed flertall når det behandles i Stortinget tirsdag.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener det bare er rett og rimelig at bønder som ble tvunget til å legge ned driften slipper å vente på å få søknaden behandlet.

Les også: Kristian (36) og Julie (32) sitter igjen med 5 millioner i gjeld etter statens vedtak: – Vi kommer til å slite resten av livet

– Vi har en rekke bønder som har fått et næringsforbud. Det er den minste grad av anstendighet å sørge for omstillingsstøtte til dem som er rammet, sier Gjelsvik.

– Vi er inne i en krisetid. Da kan vi ikke la søknader ligge ubehandlet til neste år, sier han.

Flere søkte

Ordningen administreres gjennom Innovasjon Norge. Grunnen til at potten var tom, var at flere enn ventet søkte om omstilling, i tillegg til at hver søker fikk mer enn det som ble lagt til grunn da ordningen ble vedtatt, ifølge Nationen.

Av summen på 95 millioner kroner som var satt av til direkte tilskudd, var bare 66,5 millioner kroner gjort tilgjengelig for årene 2020 og 2021. I fjor ble det innvilget støtte i 32 saker, og det ga en utbetaling på til sammen 45 millioner kroner.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg