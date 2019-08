Penelope (15) sitter musestille i regnværet for klimaet: – Jeg er redd

Store selskaper tyr til PR-byråer for å få oppmerksomhet. For miljøaktivistene fristet det mer med kald brostein og høljende regn.

ARENDAL (Nettavisen Økonomi) Midt ute ved havna i Arendal sentrum sitter det en liten gruppe mennesker i regnværet. De sitter musestille og demonstrerer for klimaet.

Etter demonstrasjonen møter vi trioen som står bak demonstrasjonen. 15 år gamle Penelope Leae, som ofte betegnes som Norges svar på Gretha Thunberg, kjenner på frykt.

– Jeg er redd. Jeg er glad i dyr og naturen, og alt det vil forsvinne. Det må vi gjøre noe med, sier Penelope Lea (15) til Nettavisen.

MUSESTILLE: Det var ikke mye lyd fra demonstrantene, men det så kaldt ut i regnværet. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Anja Bakken Riise som er leder i Fremtiden i våre hender, synes initiativet var bra, og at Penelope er en voldsom inspirasjon.

– Det er noe med det. Midt i den politiske makteliten her på Arendalsuka, der det meste handler om å rope høyest for å få oppmerksomhet, er det fint å sette seg ned i stillhet og kreve klimahandling nå, sier Riise til Nettavisen.

— Sitter her som noen tiggere

Anja Bakken Riise, Iselin Shumba og Penelope Lea Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Hva tenker dere på når dere sitter der stille i en time?

– Det er tid for nye tanker. Man kjenner på en slags apati, det må jeg si. Da må man ta seg en pause. Det er en sårbarhet. Vi sitter jo her som noen tiggere, sier Iselin Shumba, som er selverklært miljøaktivist.

Hun innrømmer at det er litt «rart».

– Det er helt fantastisk. Det er litt corny og rart. Det gjør jo ingenting. Men det føles så ekstremt aksjonært liksom, sier hun.

15-år gamle Penelope Lea skyter raskt inn i samtalen:

– Jeg tror det er spesielt viktig med samholdet og tillit når vi står i en så alvorlig krise. Vi må bruke stemmen vår på alle plattformer her i livet.

– Jeg får bruke frykten min

GLEDE: Etter demonstrasjonen var det ingen tegn til stillhet - bare glede. Penelope Lea (15) smilte bredt når filmen til Facebook skulle spilles inn. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Men hva er det som motiverer en 15-åring til å sitte her i regnværet?



– Jeg startet å arbeide for klima og miljø da jeg var åtte år, og det er mest fordi jeg elsker å leve. Jeg elsker fugler, fjell og folk. Og jeg skjønte at alt jeg er glad i er i fare. For meg handler det om hvilket menneske jeg er. Det ble en måte å få utløp for det engasjementet jeg hadde. Jeg er så redd, og var så redd – og jeg fikk da bruke den frykten min, sier Penelope Lea.

– Kan bli traumatisert

BRODERT: Miljøaktivisten Iselin Shumba (t.v.) har brodert inn Penelope Lea på frakken, som inspirasjon. Her sammen med den ekte Penelope. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Miljøaktivisten Iselin Shumba mener voksne burde skamme seg.

– Det er helt på trynet at det er barna som driver klimakampen fremover. Man sier at man ikke skal peke og si skam deg, men ærlig talt: Vi voksne må skamme oss.

– Vi skyver barna foran oss. De mister barndommen sin og kan bli traumatisert, fordi de må bruke den på kamp, sier hun.

– Kjenner dere mye på frykt?

– Ja! Alle som har lest FNs rapporter fra klimapanelet, og alle oppegående personer må føle på frykt av det, sier Anja Bakken Riise.

Shumba hopper engasjert inn:

– Kom foran Stortinget mandag fra 11 til 12 og bli med på klimakampen.

– Men for Ola og Kari Nordmann som skal på jobb, de har jo ikke tid til å sitte her midt på dagen, de er vel på jobb?

– Hvis du spør sjefen din, fordi det er noe så viktig, og hvis jeg møter opp så kanskje jeg utgjør en forskjell. Men du bør absolutt stemme grønt, det er der mye står nå, sier Shumba.

KALDT: Midt i regnværet satt klimastreikerne helt stille en times tid. I mellomtiden var det en debatt om oljenæringen like ved. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Er stemmerett det viktigste?

– Det holder ikke å stemme hvert andre år. Du må også bruke stemmen ellers, og det er noe av det viktigste foreldre kan gjøre for barna sine, sier Penelope.

– Vær ærlig med deg selv: Alle de klærne og det forbruket du har - tenk om du egentlig trenger det. Og skal du kjøpe noe - kjøp bærekraftig, mener Shumba.

– Så hvilke parti skal man stemme på?

– De siste årene har de partiene som har scoret best i våre gjennomganger vært SV, MDG, Venstre, Rødt og KrF har kommet godt ut, sier Anja Bakken Riise.

– Flere bruker plakater mot oljeboring. Er det aller viktigst?

– Vi sier: lytt til skolestreikerne. Skolestreikerne har fire krav. Det er å stanse all oljeleting og utvinning. Det er å øke Norges klimamål, øke støtten til klimabistand og erklære klimakrise nå.

– Støtter du det Penelope?

– Ja! Så absolutt, sier Penelope Lea og ler.