Pengefest: Går mot beste august siden 1984

Aksjeindeksene i USA er ventet å få sin beste august på 30 år.

NEW YORK (Nettavisen): Aksjeindeksen S&P 500, som er en aksjeindeks over 500 store amerikanske virksomheter, og den teknologitunge indeksen Nasdaq Composite har begge hatt toppnoteringer i august.

Opp 60 prosent siden bunnen i mars

Nå ligger også indeksen Dow Jones, som består av de 30 største aksjeselskapene i USA, an til å få sin beste august siden 1984.

Så langt i august er S&P 500 opp hele 7,2 prosent, ifølge CNBC, noe som gjør at den ligger an til sin beste august måned siden 1984. Dow Jones er på sin side opp 7,8 prosent i august, og ligger med det også an til få sin beste august måned på 30 år.

Siden bunnen i år ble nådd 23. mars i år, er Dow Jones opp 55,7 prosent, mens S&P 500 er opp 60 prosent.

Mandag starter derimot Dow Jones svakt ned, rundt 200 poeng, men ligger likevel an til å få sin beste august måned siden 1984.

Det er spesielt bankaksjene som drar ned på mandag. Årsaken er forventet nedgang i egne avkastninger hos bankene, fordi Federal Reserves visepresident Richard Clarida har uttalt at rentene ikke nødvendigvis vil gå opp bare fordi arbeidsledigheten går ned.

Amazon har fått flytillatelse med droner

Nasdaq er derimot opp nærmere 1 prosent på mandag, godt hjulpet av blant annet Apple, Tesla og Amazon. Amazon er opp rundt 2 prosent etter at Federal Aviation Administration har godkjent selskapets planer om å bruke en flåte med droner fra Prime Air til å levere ut varer til sine kunder.

Amazon startet ifølge CNBC å teste levering med droner så langt tilbake som i 2013, og har som målsetning å levere pakker ut til kunder i løpet av 30 minutter eller mindre.

Se video her: Slik fungerer dronene til Amazon og Prime Air: