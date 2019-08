Pengene fosser inn for Norrøna, men eier er ikke fornøyd

I løpet av to år har Norrøna Sport tjent nærmere 180 millioner kroner, men i fjor slet selskapet med å få levert produktene i tide.

Sportsbransjen sliter, eksempelvis er den store sportskjeden XXL rammet av for rask vekst og svake tall. Aksjekursen har rast det seneste året.

Men for tradisjonsrike Norrøna Sport, et familieeid selskap i fire generasjoner, går det svært så bra. Eneeier nå er fjerde generasjon, Jørgen Jørgensen, og han har virkelig fått sving på sportssakene.

I 2018 omsatte Norrøna Sport for 534 millioner kroner, som var ned fra 558 millioner i 2017. Driftsresultatet i perioden har falt fra 100 millioner kroner til 73 millioner, mens resultatet før skatt er ned fra 101,4 millioner kroner til 77,8 millioner.

Men det betyr at resultatet de to seneste årene er på 179,2 millioner kroner. Ser vi på driftsmarginene, driftsresultatet i prosent av salget, var på 13 prosent i fjor, 18 prosent året i forveien.

Solid egenkapital

Norrøna Sport er solid, den bokførte egenkapitalen utgjorde ved utgangen av 241 millioner kroner, en egenkapitalandel på 70 prosent. De gode tallene gjør at Jørgensen bevilget seg hele 85 millioner kroner i utbytte i 2017, 30 millioner kroner i 2018.



Jørgen Jørgensen eier via holdingselskapet Arktis Holding AS så å si hundre prosent av selskapet. Bankbeholdningen per 31. desember ifjor var på 120 millioner kroner, nesten en femtedel av omsetningen. Jørgen Jørgensen skulle ønsket at utviklingen hadde vært bedre.

- Vi er ikke fornøyd med at vi ikke klarte å oppå en vekst i 2018, selv om omsetningen er god. Hovedgrunnen til dette var at vi har hatt utfordringer med å få levert produkter i tide, opplyser han i en epost til Nettavisen Økonomi.

Det har ifølge Jørgensen ført til at mange produkter kom sent inn på lager og i butikk, spesielt gjelder dette for høsten/vinteren 2018. Jørgensen skriver at det gjorde at de tapte mye salg og en del ordre fra butikker ble kansellert, eller ble også levert i 2019.

Ekstrem konkurranse

- Disse forsinkelsene påvirket alle våre salgskanaler. Med riktig levering så ville vi hatt en vekst i 2018. Produktene solgte godt når de kom i butikkene, men det er liten tvil om at det markedet vi jobber i er inne i en periode med ekstrem konkurranse og press på marginer for alle, skriver Norrøna-eieren.

Norrøna har som konsekvens av dette valgt å jobbe tettere med færre butikker. Dette påvirker også salget negativt på kort sikt, men Jørgensen tror det er den eneste vei for dem å gå fremover.

Jørgensen skriver at nedgangen i resultatet skyldes flere ting, der lavere salg er en endel av årsaken, men der også kostnader til forsinkelser påvirker resultatet. Høy dollar påvirker også negativt, i tillegg så har vi gjort mye investeringer i 2018 og 2019 for å ligge i forkant av markedet Norrøna befinner seg i.



Mer effektivt

På spørsmål om hvordan Jørgensen ser på markedet fremover, svarer han at han ser en god del potensial i mange deler av virksomheten for å drive mer effektivt, og det jobber vi hardt med nå. Effektene av dette tror han blir større i 2020 enn i 2019.

- Vi ligger an til en god vekst i 2019 mot 2018. Grunnen til dette er både at vi har tatt frem mange gode nye produkter, utviklet våre butikker og nettsider videre med bedre shopping opplevelser og tjenester her og fått nye kunder i markeder som USA og Tyskland, skriver Jørgensen.

Han skriver videre at de bygger stadig flere Norrøna-butikker, både butikker de driver driver selv og de vi driver sammen med partnere. Norrøna har nå butikker i Norge, Sverige, Sveits, Frankrike og USA, og det blir ifølge Jørgensen flere land fremover.

Norrøna Sport holder til på Lysaker i Bærum kommune og driver med utvikling, produksjon og salg av sekker og fritidsklær. Produktene selges i hovedsak til sportsbutikker og kjeder i sportsbransjen, samt via egeneide butikker.



90 år gammelt

Norrøna Sport ble stiftet i 1929 av friluftsmannen Jørgen Jørgensen. Wikipedia skriver at han startet jakten på friluftsutstyr som kunne tåle det tøffe været og naturen i Norge.

Norrøna utviklet fjelltunnelteltet i 1972, det standardiserte, justerbare bæresystemet for ryggsekker i 1979[ og var den første bedrift i Europa som brukte Gore-Tex i 1977.