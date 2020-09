Pengene renner inn for Atle Antonsen: – Strategi som går ut på å være veldig grisk

Årsresultat på over 8,3 millioner kroner i 2019.

Atle Antonsen er kjent for de fleste gjennom TV-skjermen, blant annet gjennom «Jul i Blodfjell 2» og «Kongen befaler» på TVNorge og reklamer for Grønt Punkt Norge. I tillegg har han hatt forestillingen «12 gode råd – fra to menn med lav utdannelse» med Bård Tufte Johansen og eier to utesteder i Oslo: Meyers på Grünerløkka og Lun på Hasle Torg.

Med så mange baller i luften endte 2019 opp med å være et meget innbringende år for komikeren og programlederen. Årsresultatet til firmaet hans, Panface AS, endte på over 8,3 millioner kroner, en solid oppgang fra 2018, da selskapet gikk 2,6 millioner i pluss.

I tillegg til en lønn på 904.085 kroner tok Antonsen seg et utbytte på 2,95 millioner.

– As-et mitt har utviklet en ny forretningsstrategi som kort fortalt går ut på å være veldig grisk. Det har slått ut i regnskapene, skriver Antonsen på SMS til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen tar Antonsen minst 100.000 kroner som konferansier for firmajobber.

Koronapandemien har blant annet ført til at flere forestillinger med Tufte Johansen har blitt utsatt, men skal ifølge årsregnskapet ikke ha fått konsekvenser for Panface:

– Utbruddet av Covid-19 har ikke påvirket virksomheten i perioden etter balansedato og frem til avleggelse av årsregnskapet, avslutter rapporten.