Pengene renner inn: Truls Svendsen har solgt billetter for 20 millioner kroner

Truls Svendsens nye show går så det griner.

Alle gode ting er tre for komiker Truls Svendsen. Først solgte han boligen sin med milliongevinst, så ble han pappa og nå selger han billetter som hakka møkk til sitt nye show.

- «Fra Æ til Å» har premiere 16. oktober. Kom på forestilling på Latter i Oslo denne høsten, eller på ekstraforestillinger i februar 2020, reklamerer Truls Svendsen på sin instagramkonto.

Her kommer det også frem at showet til den populære komikeren allerede har solgt 40.000 billetter.

- Truls er en bred artist som appellerer både til unge og gamle, sier Svendsens manager Espen Andresen i Plan B.

Han tror det er bakgrunnen for at billettene har blitt revet vekk og en rekke av forestillingene allerede er utsolgt.

HAR DET HELT TOPP: - Det er ikke en ting denne mannen får til. Truls Svendsen har gjort karriere av å være profesjonelt udugelig og har det helt topp, reklamerer Latter. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Drømte om urpremiere i Nord-Norge

Showet hadde urpremiere i Tromsø, hvor Svendsen er fra. Etter det la han ut på en forestillingsturné i Nord-Norge.

- Det var Truls store ønske å debutere i sin egen hjemby, og runden i i Nord-Norge gikk kjempebra. Det var tøft å satse på egen hjemby for åpningen av forestillingen. Det er ikke alle som gjør det, men det var hans drøm.

- Vi har holdt på med dette i mange år for å få det gjennomførbart. Jeg tror overraskelsesfaktoren i showet er at han gjør andre ting enn folk er vant til å se på TV. Det er type sang dans, men allikevel hans historie, fortsetter Andresen.

Manageren understreker at Svendsen har jobbet hardt for showet.

- Han har langt ned eksepsjonelt mange timer i form av dansetreninger, sangtimer og diverse, som jeg tror har vært en ny hverdag for ham, sier Andresen.

Billettinntekter på 20 mill.

Hvis vi legger til grunn at en billett koster 500 kroner tilsier det 20 millioner kroner i rene billettinntekter. Svendsens manager kan ikke uttale seg om hvordan billettinntektene fordeler seg.

- Det er ekstreme utgifter til slike forestillinger, spesielt når du begynner i Nord-Norge. Hvor det er veldig lange avstander, det går teknikk, crew og alt kommer fra Oslo. Det ser bra ut og det har gått bra, men det likevel enorme mengder med utgifter, sier Andresen.

- Profesjonelt udugelig

PROFESJONELT UDUGELIG: - Jeg har basert karrieren min på å være udugelig, har Trond Svendsen tidligere sagt til Avisa Nordland. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

Truls Svendsen ønsker ikke kommentere saken til Nettavisen. Men da showet gikk i Nord-Norge i mars sa han til Avisa Nordland:

- Jeg er profesjonelt udugelig. Jeg har basert karrièren min på å være udugelig, slo han fast med sin sedvanlige smittende latter.

Showet fra «Æ til Å», handler om å ta på seg oppgaver som Svendsen ikke er sikker på å mestre. Dette er første gang Svendsen står alene på scenen. Totalt skulle han gjøre 21 show i Nord-Norge.

- Det var kjempegøy å opptre her i Glomfjord. Det var et rørende øyeblikk da alle i den fullsatte salen reiste seg, klappet og jublet. Showet mitt har gått hjem her i nord. Det spørs hvordan det går når jeg entrer scenen i Oslo. For det er tross alt mye typisk nordnorsk humor jeg leverer, sa han videre.

Også i Nord-Norge måtte det settes opp ekstra forestillinger.

- At vi måtte sette opp ekstraforestillinger føles helt fantastisk. Dette er, og har alltid vært byen. Det blir også masse dans, akrobatikk og sang! Jeg er ingen sanger, men man må bare «klinke til» er min filosofi. Jeg har tross alt bygd karrieren på å være udugelig, sa han til iTromsø.

Folkekjær komiker

HEDRER KOLLEGA: - Det komiske med «Truls à la Hellstrøm» er at han skulle være matalibiet, og jeg humoralibiet - men han endte opp med å være begge to, har Truls Svendsen tidligere uttalt til iTromsø. Foto: Andreas Berge (TV 2)

Svendsen ble for alvor TV-kjendis da han i 2005 fikk jobb som utegående reporter på TV2-programmet «Senkveld med Thomas og Harald». Siden da har opptredende på TV bare blitt flere.

Han har også gått over Grønland sammen med Cecilie Skog. Resultatet ble vist i TV-serien «Tjukken & Lillemor». I to sesonger har også Svendsen vært TV-aktuell med det populære programmet «Truls à la Hellstrøm».

I oktober er duoen tilbake på TV-skjermene. Ifølge TV 2 handler programmet om kjendiskokken Eyvind Hellstrøm kan omgjøre Truls Svendsen til å bli en kulinarisk mester. Og motsatt: Om Svendsen kan få Hellstrøm til bli litt mindre fin på ting.

Svendsen tror det går fint å være morsom uten kokken ved sin side.

- Han er en nydelig mann, men det skal nok gå helt fint å være morsom uten Eyvind. Jeg har gjort en del events på scenen opp gjennom årene, men det er noe helt nytt å ha en forestilling som varer i 90 minutter. Det komiske med «Truls à la Hellstrøm» er at han skulle være matalibiet, og jeg humoralibiet - men han endte opp med å være begge to, har han sagt til iTromsø.