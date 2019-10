Per Danielsen saksøker klient som ikke godtok honorar-krav

Flere ganger fakturerte advokat Per Danielsen for over 20 timer arbeid i døgnet. En eks-klient nekter å betale alle regningene, som Oslo tingrett nå må ta stilling til.

I to dager har advokat Per Danielsen (t.h.) argumentert for at hans tidligere klient Jae Han Kim (i døren) skal betale ham 1,1 millioner kroner i utestående salær for juridisk bistand. Det skriver Finansavisen (krever abonnement) mandag.

– Jeg jobber døgnet rundt. Det er min livsstil. En normal arbeidsdag er mellom 12 til 15 timer. I dag for eksempel, sto jeg opp halv fem for å forberede prosedyren min, sa advokat Per Danielsen da han vitnet i Oslo tingrett forrige uke.

Les også: Merete Hodne bryter med advokaten og avviser påstått milliardkrav

Danielsens klient, reiselivsinvestoren Jae Han Kim (51), reagerte etter at Danielsens advokatfirma fakturerte ham for 4,4 millioner kroner for nær 1.000 timers arbeid i løpet av en periode på 15 måneder, skriver Finansavisen.

Les også: Tingretten: Advokat Per Danielsen skal «bevisst» ha skremt klient

Kim betalte tre millioner, men så sa han stopp. Det skjedde etter at han tidligere i år byttet til Advokatfirmaet Kluge. De anbefalte ham å bringe salærkravet inn for Disiplinærnemnden, men da han gjorde det, ble han og et av hans selskaper saksøkt av Danielsens advokatfirma.

Dom i saken faller om noen uker, skriver Finansavisen.

Les også: Advokat Per Danielsen vant ikke fram mot tidligere klient