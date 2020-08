Per Sandberg om skjenkestopp: - Smitten kommer ikke fra pubgjester

Skjenkestopp kan velte flere bareiere, tror ekspolitiker og pubeier Per Sandberg.

- Helt ærlig hadde jeg en følelse av at det kom til å skje. Så det var nesten litt som forventet. Men hvor gjennomtenkt dette er med tanke på målsetningen om å begrense smitte, det er jeg usikker på, sier pubeier Per Sandberg.

Fredag ettermiddag kunngjorde helseminister Bent Høie at det over hele landet blir skjenkestopp fra midnatt fra og med førstkommende lørdag.

- Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sa Høie.

Den tidligere Frp-profilen og fiskeriministeren Per Sandberg driver puben Grand Bar i Halden sammen med samboeren Bahare Letnes.

- I Halden vi har ikke ekstreme utfall. Og det er ikke pub og restaurant som er årsak til den nye oppblomstringen, men privatfester, reiser og Hurtigruta. På vegne av mange i næringa, som var nede i knestående og prøver å karre seg opp etter den forrige nedstengingen, synes jeg dette er veldig trist, selv om akkurat vi faktisk har vurdert å stenge kl. 24 hele uka uavhengig av det som kom nå.

Frykter hjemmefester

Høie frykter flere hjemmefester når det nå blir forbud mot alkoholservering etter midnatt.

- Jeg er redd for det, det må jeg ærlig innrømme at jeg er. Derfor er vi veldig tydelige på at vi må holde reglene vi har i samfunnet. Man må vite at når man skal ha hjemmefest, kan det ikke være mer enn 20 og man skal jo holde en meters avstand der og, sier Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

– Det må man tenke gjennom hvis man skal holde en privat fest hjemme. Spesielt ungdom, som jo ofte føler det kan være kjekt å invitere noen til. Også ungdom kan være smittet uten å ha symptomer, sier Høie.

- Kan ramme mange

Mange i bransjen blir rammet, og de har det vanskelig nok fra før, mener Sandberg.

- Men spiller et par timer fra eller til så stor rolle?

- Det kunne vært verre, men noen ansatte mister jo timer. For oss spiller det ikke så stor rolle, men for mange kan det lille omsetningstapet mellom tolv og to være avgjørende.

Også NHO Reiseliv, som organiserer utelivsbedriftene, reagerer på skjenkestoppen.

- Medlemmene våre er skeptiske til om dette har effekt. De mener at skjenkestoppen kl. 24 bare vil føre til at festen fortsetter videre i uorganiserte former, sier Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO.

I nylige møter med helsemyndighetene har det kommet klart fram at utelivsaktører og restauranter har vært flinke til å drive med smittevern, mener Bjørndal.

- Hvis vi samtidig skal ha både innskrenking av skjenketid og areal, må vi fortsette med kompenserende tiltak, som husleietilskudd. I tillegg bør momsen ned fra 25 til 15 prosent - dette er overmodent for revidering - bransjen har fått dramatisk verre rammevilkår, sier Bjørndal.