Petroleumstilsynet utsatt for phishingangrep

– Med et klikk åpner man for ondsinnet programvare, advarer Petroleumstilsynet.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – E-postene ble oppdaget i dag etter tilbakemeldinger fra publikum og internt her i Petroleumstilsynet. De ser ut til å ha gått ut til hele kontaktlisten, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Nettavisen Økonomi.

Petroleumstilsynet har blitt utsatt for et phishing-angrep, der e-postkontoen til én ansatt har blitt brukt til å sende ut med ondsinnede lenker.

– Det har gått ut en del e-poster med lenker som ser tilforlatelige ut, men dersom en klikker på lenkene, åpner man for ondsinnet programvare. Etter det vi kjenner til er det snakk om e-poster fra én konto, men jeg kjenner ikke til hvordan det ser ut der ute, sier Midttun.

Phishing er en form for elektronisk svindel der kriminelle forsøker å lure personlige opplysninger fra brukere for å få tilgang på data, bankkontoer eller å installere skadevare.

Analyserer situasjonen

Tilsynet jobber med å håndtere situasjonen, og at første steg er å analysere hva som har skjedd og hvilke konsekvenser e-postene har ført til.

Midttun ønsker ikke gå nærmere inn på hvordan e-postkontoen til den aktuelle Ptil-ansatte skal ha blitt misbrukt eller hvordan dette kan ha skjedd. Han vil foreløpig ikke si noe om hvordan den aktuelle e-posten ser ut.

Forespørsler om personlige opplysninger i en e-postmelding er blant de mest utbredte phishing-metodene. Svindlerne ber ofte mottakerne av e-posten om å åpne vedlegg eller falske koblinger.

Det er under et år siden Oljedirektoratet i nabobygget til Petroleumstilsynet i Stavanger ble utsatt for faktura-svindel. Svindlerne utga seg for å være et amerikansk selskap som fakturerte Oljedirektoratet for kartlegging av havbunnsmineraler i Norskehavet.

Direktoratet ble lurt for 17,6 millioner kroner i november i fjor, men rundt 17 millioner ble tilbakeført på konto i februar i år.

Nordmenn er blant svindlernes favoritter

En kartlegging av 45 land og over 120 millioner brukere viser at nordmenn er blant favorittmålene til svindlere ved hjelp av e-post. Undersøkelsen fra 2019 kommer fra Symantec, et av verdens største sikkerhetsselskaper.

Rapporten viser at ansatte i mindre organisasjoner er større mål enn større selskaper, og at disse oftere blir forsøkt svindlet gjennom spam, phishing eller skadevare.

Norge er blant landene som utsettes for mest e-post-svindel i verden. Tabellene i rapporten viser at nordmenn blir utsatt for phishing-forsøk fire ganger så ofte som svensker og nesten seks ganger så ofte som dansker.