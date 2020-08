Petter Northug må ta ansvar og straff for å sette andres liv i fare med råkjøring i rus

Provoserende når «idrettsvenner» tar lett på livsfarlige handlinger.

Bare tilfeldigheter gjør at ingens barn er meid ned og drept av en råkjørende og ruspåvirket Petter Northug. Dette bør folk huske i iveren etter å slå ring rundt skistjernen, og nærmest tilgi handlingene før de er straffedømt og sonet.

Dette er ikke alle andre skyld, men Petter Northugs alene. Det er heller ikke medienes skyld at saken får stor omtale. Northug var klok nok til å offentliggjøre og innrømme forholdet selv på Instagram, men som et forbilde er det dessverre baksiden av medaljen at offentligheten er interessert din gjøren og laden.

Det er ikke første gang. Forrige gang stakk skistjernen fra ulykkesstedet og lot kameraten bli igjen i bilen. Deretter fulgte en beklagende pressemelding:

- Jeg vil på det dypeste beklage det som har skjedd. Jeg er svært ulykkelig nå, og veldig skuffet over det jeg har gjort. Samtidig er jeg takknemlig for at min dårlige dømmekraft ikke fikk enda større konsekvenser.

Northug hadde en promille på 1,65, og ble dømt til å betale 600.000 kroner i bot og 50 dager i fengsel. En lærepenge for livet, ifølge skistjernen, som etter dommen uttalte at «jeg kommer til å ha med meg denne hendelsen resten av livet og skamme meg over den».

Seks år senere er det på an igjen. Denne gang er han siktet for å ha kjørt 168 km/t i 110-sonen, påvirket av rusmidler - og hjemme hos Northug fant politet en mindre mengde kokain.

På nytt, anger: - Jeg har gjort en stor feil. (..) Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen (..) , skrev han på Instagram.

I min bok er dette handlinger som ikke kan bortforklares med at Petter Northug gikk fort på ski og vant skirenn for seg selv og Norge. Menneskelig er det bra at venner slår ring om ham, men handlingene lar seg ikke moralsk forklare eller unnskylde. For andre gang ruser Northug seg, setter seg bak rattet i bilen, og spiller russisk rulett med andre menneskers liv.

Expressens kommentator Anne Friberg har lite sans for dem som synes synd på Petter Nortug: - Det er aldri synd på en person som utsetter andres liv for fare gjennom hensynsløs kjøring med narkotika i kroppen, skriver hun i en kommentar.

Etter at skikarrieren var over, har Petter Northug begynt å jobbe for TV 2 og for å lansere et eget brillemerke (Northug Eyewear), som sponser Skiforbundet - samt hansker og tekstilvarer under Northug-merkevaren.

Ved sin hensynsløse adferd har ikke skistjernen bare ødelagt sitt eget omdømme, men også merkevarene som er knyttet til navnet hans. Det er brutalt, men rettferdig. Et godt omdømme er ikke noe man fortjener, men må stadig gjøre seg fortjent til.

For dem som synes synd på mennesket Petter Northug, så må trøsten være at han fortsatt har venner og ressurser i ski-Norge og i næringslivet. Når straffen er sonet, begynner den møysommelige jobben med å få livet på rett kjøl og bygge opp omdømme og tillit. Det er da Petter Northug trenger støtte.

Akkurat nå er det bare utilgivelig at Northug ikke lærte mer av forrige runde med råkjøring i fylle og personskader enn at han er siktet for på nytt å ha råkjørt i ruspåvirket tilstand. Heldigvis ble ingen skadet denne gang, men det er ikke Petter Northugs fortjeneste.

PS! Hva mener du? Tilgir du Petter Northug, eller vil du vente til han han er dømt og sonet sin straff? Skriv et leserbrev om hva du mener om saken!