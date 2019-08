Petter og Tina kom hjem til vill sex- og kokainfest: – Erstatningen er en skandale

Parets leilighet var skadet for flere hundretusener, og fylt med brukte kondomer og kokain etter Airbnb-marerittet. Nå har de fått et erstatningstilbud de mener er skandaløst.

Den 7. juli kunne Nettavisen fortelle historien om Petter Nøtnes (36) og Tina Melhus (34) som eier en svær penthouse-leilighet på beste vestkant i Oslo. Leiligheten har en prisantydning på 13 millioner kroner.

Paret har leid ut leiligheten åtte ganger på Airbnb, en tjeneste hvor private kan leie ut leiligheten til fremmede. Etter en dramatisk hendelse i juni, fikk de et sjokk.

Fredag 21. juni hadde det søte paret som skulle leie leiligheten for en romantisk helg sjekket inn, og Petter og Tina hadde reist til Arendal.

Bare timer etterpå tikket det inn naboklager på e-post og melding til Petter, som da satt på slektstreff i Arendal.

Nettavisen har besøkt paret i leiligheten, og ifølge bilder, dokumentasjon og forklaringene til paret, hadde gulvet blitt alvorlig skadet. Det lå brukte kondomer på sønnens barnerom. Et vindu mellom 4. - 5. etasje ble knust, og det var forsynt seg grovt av både drikkevarer og andre eiendeler.

MARERITTET: Petter Nøtnes (36) og Tina Melhus (34) leier ut leiligheten sin på Majorstuen i Oslo på Airbnb. Erfaringene har ikke alltid vært god - for å si det mildt. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Redd for å komme hjem

Paret synes opplevelsen var ekkel.

Tina Melhus som er Petters samboer, turte ikke komme hjem søndagen med den 9-årige sønnen deres. Hun forteller at de har funnet etterlatte ting lenge etter oppholdet til leietagerne.

En uke etter at de har vasket, ryddet og reparert, skal hun dekke på bordet og finne frem servietter.

– Inne i serviettboksen var det mange kondomer, og de var seige og klissete. Heldigvis var de ikke brukt, sier hun til Nettavisen.

– Hvor kom leietagerne fra?

– De sa de bodde i Lillehammer. Men, da vi i etterkant sjekket profilen deres på Airbnb i forbindelse med politianmeldelsen, så vi at det nå er oppgitt at de bor i Oslo. Dette har de endret i etterkant av leieforholdet, og det nye profilbildet er tatt på takterassen vår. Ganske frekt. Jeg advarer alle sammen: Ikke lei ut hele leilighet din til unge folk som bor i samme by, sier Tina.

SKANDALØS: Paret mener erstatningssummen på 96.000 kroner er skandaløs. Airbnb reklamerer med å garantere for opptil en millioner dollar for utleiere. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Skandaløs erstatningssum

Ifølge et kostnadsoverslag fra en fagbedrift som Nettavisen har fått tilgang på, er det beregnet en omtrent kostnad på å renovere gulvet på omtrent 306.000 kroner.

Selskapet Crawford som er en underleverandør av Airbnb, har vært på befaring hjemme hos paret. I et brev datert 1. august er de blitt tilbudt 96.000 kroner i erstatning for skadene.

Paret reagerer med sjokk og vantro på erstatningssummen de blir presentert.

– Vi er rystet overfor Airbnb som har lagt en mye lavere pris til grunn. De skal slipe gulvet, fremfor å legge nytt, selv om dette er alvorlig skadet, sier Petter til Nettavisen.

Paret hadde håpet de ville få full erstatning for skadene som er påført, og at de slapp å ha store egenkostnader med å ordne opp etter leietagerne. Ifølge Airbnbs nettsider reklamerer de med en garanti til alle utleie på opptil én million dollar - eller omtrent 8,9 millioner norske kroner.

STORE LØFTER: Airbnb reklamerer med en garanti opptil en million amerikanske dollar. Det har ikke hjulpet paret, som mener skadene på leiligheten utgjør flere hundretusener av kroner. Foto: Skjermbilde

Petter og Tina mener kampen er langt fra over.

– Regnestykket går ikke opp

– Regnestykkene deres går ikke opp, og det er åpenbart at de er ute etter å spare mest mulig penger. Men her har leiligheten blitt skadet for hundretusenvis av kroner. Vi kan ikke finne oss i å bli overkjørt av Airbnb på denne måten, sier Nøtnes.

I e-posten til paret, som Nettavisen har sett, skriver Airbnb at paret har tilfredsstilt kravene til å få erstatning gjennom deres utleiegaranti. Totalt tilbyr de en kompensasjon på kr 95.685 kroner for skadde eiendeler.

Airbnb har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.