Petter og Vendela får ikke solgt drømmeboligen

Kjendisparet Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard drømmeleilighet er fortsatt ikke solgt.

I mars ble det kjent at superparet Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard blir samboere. Kort tid etter kjøpte Farmen-paret en eksklusiv leilighet på Oslos vestkant til 17 millioner kroner.

Men boliglykken skulle bli kortvarig og paret angret på boligkjøpet. Rett etter sommeren ble den 180 kvadratmeter store leiligheten på Vinderen lagt ut for salg.

- I forhandlinger

SELGER: I dette nybygget på Vinderen selger paret Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard leiligheten sin. Foto: Advokat Ek

Skal vi tro boligannonsen er dette leiligheten for de som verdsetter gjennomtenkt kvalitet, god og moderne arkitektur, samt tidsriktig interiørdesign. Det er den prisbelønte arkitekten Einar Jarmund som står bak nybygget.

- Det er et fantastisk prosjekt som du ikke har sett maken til det før. Arkitektur, materialvalg, utforming og beliggenheten er bra, sier advokat Torbjørn Ek som har fått oppdraget med å selge boligen.

Ek forteller at de nå ligger i forhandlinger med en potensiell boligkjøper.

- Vi er i sluttforhandlinger med en kjøper nå og jeg regner med at dette blir avklart senest lørdag, fortsetter Ek.

Leiligheten går over to plan og har to soverom. I tillegg har den vannbåren varme, stort walk- in closet, solrik terrasse og egen hage. Det er også egen heis til det underjordiske garasjeanlegget.

- Ble revet med

For tiden er Pilgaard og Kirsebom aktuelle med en ny sesong av deres egen serie «Vendela + Petter» på TV 2.

Det var Se og Hør som først omtalte både salget og at paret angret seg.

- Det er en helt fantastisk leilighet som har alt vi ønsker oss, og det var virkelig drømmeleiligheten. Men vi ble nok litt revet med, med tanke på hvor fin den er, og tenkte ikke helt på beliggenheten, sa Vendela Kirsebom til ukebladet i april.

Pilgaard sa at Vinderen rett og slett ble litt usentralt for deres livsstil, fordi paret ønsker nærhet til kafeer, restauranter og uteliv.

Luksusleiligheten skal etter planen skal stå ferdig ved juletider.

- Perfekt

Turtelduene trodde ikke det ville bli vanskelig å få solgt leiligheten igjen.

- Leiligheten er egentlig helt perfekt. Den har alt vi trenger. Nå som det er så deilig vær finnes det ikke noe bedre enn å sitte ute i hagen og nyte været. Boligen har også parkeringsplasser som var helt perfekt, har Kirsebom tidligere uttalt til Nettavisen.

Paret fortalte også at det var uaktuelt å kjøpe noe nytt før de hadde solgt leiligheten.

- Vi kan ikke kjøpe noe før vi selger leiligheten vi akkurat har kjøpt. Nå sitter vi på tre leiligheter, og det får holde, fortsatte Kirsebom.

Da kom det også frem at det paret mente at parkeringsplasser var den største utfordringen når det kommer til å finne det perfekte stedet å bo.

- Leiligheter i byen har ofte ikke en slik parkeringsløsning som den boligen vi har kjøpt, og det er veldig synd. Vi er begge avhengig av å ha hver vår bil, så det kan bli interessant. Veldig heldige blir dem som tar over leiligheten, som både kan nyte Vendelas drømmeuteplass og perfekte parkeringsplasser, la Pilgaard til.