Petter og Vendelas boligfloke løst - har solgt med gevinst

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom løste boligfloken på Vinderen og solgte leiligheten med gevinst.

Nettavisen skrev i september at kjendisparet ikke fikk solgt drømmeleiligheten på Vinderen. Paret ble samboere i mars i fjor og kjøpte på våren den arkitekttegnede leiligheten på 180 kvadratmeter i et eksklusivt sameie.

Men paret flyttet aldri inn på Vinderen. I stedet bladde de ifølge Finansavisen opp 25 millioner kroner for en luksusleilighet i Munthes gate 29 på Frogner. Paret hadde noen tunge måneder i fjor da de slet med å få solgt det som skulle være boligdrømmen.

– Det har vært krevende måneder med tanke på kjøp og salg av hus. Ja, det har faktisk vært et mareritt, uttalte Kirsebom til Se og Hør i november i fjor.

Over takst

Prisantydningen i fjor for leiligheten på Vinderen var ifølge en annonse på Finn.no 15,9 millioner kroner. Megler Hans Houeland i Privatmegleren bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at leiligheten ble solgt i fjor høst.

- Jeg solgte leiligheten etter en uke. Prisen ble 16,5 millioner kroner, sier Houeland, som ikke vil si hvem kjøperen er. I offisielle registre står kjendisparet fortsatt oppført som eiere. De skal 18. oktober ha overtatt den nyoppførte leiligheten for 16,1 millioner kroner. Den ble altså solgt med en liten gevinst.

Det er den prisbelønte arkitekten Einar Jarmund som står bak nybygget (se video øverst, bilder fra Studio Oslo).

- Det er et fantastisk prosjekt som du ikke har sett maken til det før. Arkitektur, materialvalg, utforming og beliggenheten er bra, uttalte advokat Torbjørn Ek til Nettavisen Økonomi i september i fjor. Han fikk opprinnelig oppdraget med å selge boligen, det gikk ikke så bra.

Les også: 1 av 7 nordmenn vil bruke minst 12 millioner på bolig

For usentralt

Se og Hør som omtalte først både salget og at superparet angret seg.

- Det er en helt fantastisk leilighet som har alt vi ønsker oss, og det var virkelig drømmeleiligheten. Men vi ble nok litt revet med, med tanke på hvor fin den er, og tenkte ikke helt på beliggenheten, sa Vendela Kirsebom til ukebladet i april.

Pilgaard sa at Vinderen rett og slett ble litt usentralt for deres livsstil, fordi paret ønsker nærhet til kafeer, restauranter og uteliv.

Både Pilgaard og Kirsebom solgte sine leiligheter med gevinst for å finansiere leiligheten på Frogner. Han hadde i Rosenborggata rett ved Bislett, hun i Inkognitogata på Frogner.

Les også: Nedtur for Vendela Kirseboms produksjonsselskap

Bryllup

Og lykken smiler også til paret etter boligsalget, nå blir det bryllup. 39-årige Pilgaard gikk i november på en tur i Sør-Afrika ned på kne og fridde til kjæresten, som nylig har fylt 53.

- Du gjør meg til verdens lykkeligste, Vendela. Du og jeg for alltid. Elsker deg ubeskrivelig høyt, skrev Petter Pilgaard i et Instagram-innlegg for to måneder siden.

- Din for alltid. Elsker deg, Petter, kvitterte hun i sin kjærlighetserklæring til samboeren.