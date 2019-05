Petter Stordalen i nabokrangel

Petter Stordalen har havnet i en ordentlig nabokrangel i rikmannsstrøket på Bygdøy.

Illustrasjonsfoto: Flyfoto av huset til næringslivsleder Petter Stordalen i Christian Benneches vei 6 på Bygdøy. (foto fra 2005). Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Hotellinvestor Petter Stordalen vil bygge hage over parkeringsplassen sin, men møter sterk motstand fra en investornabo, en tidligere Statoil-direktør og Byantikvaren. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) fredag.

Les også: Krangel utartet - kastet molotov-cocktail på naboens terrasse

Naboer vil stoppe Stordalens byggeplaner og en av dem kaller Stordalens fremgangsmåte «ufin og uakseptabel». Nabo, og tidligere Statoil-direktør Kristoffer Marø, sår i tillegg tvil om Stordalens motiver og mener at Stordalen ikke er ærlig i sin byggesøknad.

– Det er så spinnvilt at jeg ikke vet hvordan jeg skal kommentere det, sier Stordalen til DN.

Les også: Nabokrangel bidro til at Nav-leder snoket

Årsaken til nabokrangelen er at Stordalen vil bygge tak over en parkeringsplass som han deler med naboene. På taket vil han bygge en hage som en utvidelse av sin eksisterende hage. Naboenes hovedinnvending er at de frykter den utvidete hagen vil gi økt innsyn til sine eiendommer. Marø mener også at Stordalens egentlige motiv for den nye hagen er at han på sikt vil ha et svømmebasseng der.