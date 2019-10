Petter Stordalen kjøper Ving

Nå er det kjent hvem de nye eierne av reisearrangøren er.

Saken oppdateres.

Petter Stordalen overtar Ving, sammen med oppkjøpsfondet Altor og TDR capital feil, som eier Hurtigruten. Det er klart etter konkursen i den britiske reisegiganten Thomas Cook. Se direkte fra presentasjonen øverst i saken.

- Vi så fra dag én muligheten. Vi hadde et mål det som man kunne lese i avisene i dag, var det alle sa var for umulig, sa Stordalen.

Petter Stordalen har kjøpt Ving. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Full jubel

Han forteller at de kalte operasjon Bearnie til full jubel i salen.

- Konkurransen var steinhard, men vi var de enste som jobbet med en rekonstruksjon som skulle sikre en helhetlig løsning for alle. Dere representerer Nordens kronjuvelér, sa han videre.

- Vi er her for å gjennomføre reisene alltid uansett. Vi er garantisten og kundene skal være sikre på dere kommer ut og hjem, fortsatte han.

Stordalen sier at han elsker det allerede.

- Hvorfor står vi her? Jo det er fordi Ving har alltid gått bra, og alltid vært et solid selskap, men noen over der tok ut alle pengene, og drenerte Ving for alt det Ving var. Selskapet ble tømt for milliarder, sannheten er at Ving gjorde alt rett, Thomas Cook gjorde alt feil, fortsatte han.

Stordalen sier at Ving skal være Nordens beste reiseselskap.

- Ving gir gjesten de beste dagene og ukene i året. Ving har gitt meg den beste dagen i mitt profesjonelle liv. Takk, avslutte han.

Livestudio: Nettavisen følger utviklingen etter Thomas Cook-konkursen

Flere friere

Flere skal ha vært interessert i å kjøpe Ving.

- Eventuelle rykter og spekulasjoner vil ikke besvares på forhånd, uttaler informasjonssjef Siri Røhr-Staff i en pressemelding kort tid før pressekonferansen.

Finansavisen har tidligere skrevet at Fosun Group, som var største aksjonær i Thomas Cook før konkursen, ifølge kilder var i samtaler om å overta den lønnsomme, nordiske delen Ving.

Mens Sky News har tidligere skrevet at det britiske private equity-fondet Triton Partners var nær ved å overta Ving.

I går kunne E24 erfarer at hverken Triton eller Per G. Braathen er blant de nye eierne.

Mislyktes rekapitalisering

Thomas Cook, som eier norske Ving, opplyser at en avtale for rekapitalisering av selskapet har brutt sammen, og dermed er selskapet teknisk sett konkurs. Foto: Tim Goode / PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Ving Norge inngikk i det nordiske reisekonsernet Thomas Cook Northern Europe som igjen er en del av Thomas Cook Group.

Det var i september at Vings eier Thomas Cook Group ble slått konkurs. Bakgrunnen for konkursen skal ha vært at en planlagte rekapitaliseringen mislyktes.

Flere familier tapte stort etter Thomas Cook-konkursen. Kundene som ikke hadde is i magen, men som bestilte en ny tur, får trolig ikke pengene tilbake.

Bare DNB har tatt et tap på 1 milliard kroner etter Thomas Cook-konkursen. Banken har vært sentral i refinansieringen av den konkursrammede reiselivsgiganten.

I september gikk Storbritannias statsminister Boris Johnson i strupen på flytoppene i Thomas Cook. De mottok i en årrekke bonuser på millioner av pund, til tross for at selskapet har slitt økonomisk. Britiske politikere har bedt om å sette i gang en etterforskning av selskapets konkurs.