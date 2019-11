Petter Stordalen møter norsk presse etter Ving-oppkjøp

- Den reisen jeg har vært med på de siste 48 timene, den få du i beste fall bare en gang i livet, sier Petter Stordalen om oppkjøpet.

Onsdag morgen ble det kjent at Petter Stordalens Strawberry Group, oppkjøpsfondet Altor og Hurtigruten-eier TDR Capital betaler seks milliarder kroner for å overta Thomas Cooks nordiske virksomhet.

Den svært overraskende meldingen betyr at det ledende norske reiseselskapet Ving, som var eid av konkursrammede Thomas Cook, får nye eiere.

Nyheten ble sluppet på Vinggruppens hovedkontor i Stockholm. Fredag har Petter Stordalen kalt inn til nok en pressekonferanse her i Norge. Se videoen øverst i saken.

- Den reisen jeg har vært på de siste 48 timene det få du i beste fall en gang i livet. Det er helt uvirkelig. Fra at vi kommer inn etter konkursen til å bestemme oss for å gå etter dette, sa Stordalen.

Petter Stordalen møtte ansatte i Ving Norge 1. november. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Stordalen mener dette er det mest moderne reiseselskapet i verden.

Husk at Ving frakter 1,6 millioner reisene til mer enn 400 destinasjoner i mer enn 50 land. De har eksistert i mer en 50 år, sa han.

- Det er en grunn til at Ving har blitt nummer en i Sverige, Danmark og Finland. Denne gangen leverte dere i verdensklasse, sier Stordalen om DNB.

Nylig kalte den svenske kommentator Natalia Kazmierska i Aftonbladet Stordalen for hyklersk.

- Det er bare en av mange ting jeg blir kalt og jeg lever godt med det, svarte han på det under pressekonferansen.

Stordalen mener at man ikke løser noe med skam. Stordalen forteller at de hadde et kobbel av folk som jobbet med oppkjøpssaken, blant annet et titalls advokater.

Avviser sparedusj i syden

- Jeg lever med Gunhild som forteller meg dette hver eneste dag. Det er ikke de første som kommer med kommentarer om meg og som jeg gjerne skulle vært foruten. Det man ikke ser er at Ving er det eneste reiseselskapet som klimakompenserer hele reisen 100 prosent. I tillegg har de jobbet med bærekraft på hotellene sine. Hadde alle vært like opptatt av dette som Ving, så hadde mye av klimaproblemene vært løs, svarte Stordalen.

Stordalen sier videre at det ikke er behov for å endre Ving siden det er markedsledende.

- Mat er viktig enormt viktig i klimasammenheng. Der kan vi bidra sikkert mye inn mot Ving. Litt usikker på sparedusjer, det er andre løsninger som er mer effektive om det. Jeg kommer ikke til å engasjere meg i sparedusjavdelingen, fortsatte Stordalen.

Etter pressekonferansen spurte Nettavisen Stordalen hva hans kone og miljøforkjemper Gunhild sa om oppkjøpet.

- Gunhild hun jobber med at vi hele tiden skal være bedre i dag enn i går og fortsatt ikke så bra som i morgen. Gunhild sier at måten vi jobber på i Hurtigruten og Nordic Choice med hele tiden å finne nye løsninger. Når vi ser plastproblemene komme så tar vi en beslutning og sånn skal vi jobbe. Sånn har Ving jobbet og sånn skal vi løse det, sier han.

Overraskende eier

Administrerende direktør Magnus Wikener i Vingruppen Norden forteller at alt så svarte ut, men så fikk han en SMS fra Petter Stordalen.

- Hei jeg er interessert i å kjøpe Vingruppen. Dette her er noe spesielt, tenkte jeg, sa Wikener under pressekonferansen.

- Det blir en mulighet for norsk presse til å møte Petter og vår direktør Christian sammen. Mange som ikke var i Stockholm, sa informasjonssjef Siri Røhr-Staffi i Ving Norge kort tid før pressekonferansen.

På forhånd var det ingen som hadde snakket om Stordalen som en mulig eier av Ving. I stedet var de fleste spekulasjonene rundt aktører som svensk-britiske Triton og det kinesiske konglomeratet Fosun Group, som eide 15 prosent av Thomas Cook.

- Svært godt nytt

OPERASJON BERNI: Petter Stordalen kalte Ving-oppkjøpet for operasjon Berni.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror Ving-nyheten er svært god for de reisende.

- For kundene betyr dette bare én ting: Ving blir bare enda bedre det blir mer kvalitet og tilpassa produkt. Stordalen er utrolig god på det. De vil utvide Vings produkt utover det de har i dag. Jeg ser også mange muligheter for Hurtigruten, sa Elnæs nylig til Nettavisen.

- De vil ha tak i kundedatabasen og kan bruke fly til å fly kundene inn. De er ikke lenger avhengig av å leie inn kapasitet fra ruteflyselskapene, men kan fly inn kunder til Hurtigruten selv. Det er masse muligheter og mange aktører som kan ta veksel på hverandre her, fortsatte Elnæs.

Med Ving får nemlig de nye eierne også den skandinaviske flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som blir omdøpt til Sunclass airlines. Det betyr altså at både Petter Stordalen og Hurtigruten, som allerede er giganter innenfor nordiske reiseliv, for første gang blir eiere av et flyselskap.

Gikk over ende

Ving Norge inngikk i det nordiske reisekonsernet Thomas Cook Northern Europe som igjen var en del av Thomas Cook Group.

Det var i september at Vings eier Thomas Cook Group ble slått konkurs. Bakgrunnen for konkursen skal ha vært at en planlagte rekapitaliseringen mislyktes.

Flere familier tapte stort etter Thomas Cook-konkursen. Kundene som ikke hadde is i magen, men som bestilte en ny tur, får trolig ikke pengene tilbake.

Bare DNB har tatt et tap på 1 milliard kroner etter Thomas Cook-konkursen. Banken har vært sentral i refinansieringen av den konkursrammede reiselivsgiganten.

Stordalen kan ikke få rost DNB nok.

I september gikk Storbritannias statsminister Boris Johnson i strupen på flytoppene i Thomas Cook. De mottok i en årrekke bonuser på millioner av pund, til tross for at selskapet har slitt økonomisk. Britiske politikere har bedt om å sette i gang en etterforskning av selskapets konkurs.

Reagerer

Nettavisen har tidligere skrevet at ifølge Vings egne tall slipper selskapet ut rundt 890.000 tonn CO2, basert på utslippsdata fra 2017/2018.

Det har fått en svensk kommentator Natalia Kazmierska i Aftonbladet til å reagere.

- At den norske hotellmagnaten Petter Stordalen redder charterselskapet Ving slo ned som en bombe. Men det er ganske grovt å investere milliarder i unødvendige flyreiser rett etter at man har hyllet klimaforkjemperen Greta Thunberg, skriver Aftonbladets Natalia Kazmierska.

Som Nettavisen Økonomi flere ganger har omtalt, har klimaavtrykket til Stordalen-paret vært gjenstand for kritikk. Bare i april logget Stordalens privatfly 33 timer i luften.