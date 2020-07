Petter Stordalen selger hotell for 1,5 milliarder

Den hardt pressede hotellkongen går med på å selge Clarion Hotel Amaranten i Stockholm til 1,5 milliarder svenske kroner.

Den svenske avisen Realtid melder at hotellkongen Petter Stordalen har gått med på å selge hotellet i Stockholm.

Salget kommer i kjølvannet av en veldig vanskelig tid for Stordalen og hans hoteller. Ettersom koronaviruset har herjet, har hoteller vært noe av det første til å stenge - og det siste til å komme i gang.

Ifølge den svenske avisen hadde ikke Stordalen planer om å selge eiendommen. Men det ble «vanskelig å takke nei».

Det er et stort salg - og en viktig eiendom Stordalen selger. Ifølge et intervju med DN i juni, fortalte Stordalen at eiendommene hans var verdt omtrent 17 milliarder kroner.

– Dette er bra for Nordic Choice Hotels, det er bra for beboerne på Kungsholm, og det er bra for hotellets gjester, ettersom hotellet allerede i 2021 kommer til å oppgraderes, sier Stordalen til Realtid.

Nyheten kommer etter flere runder med permitteringer og oppsigelser i Nordic Choice-kjeden, hvor Stordalen er eier og sjef.