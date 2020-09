Petter Stordalen selger penthouse til 70 millioner kroner

Kvadratmeterprisen på de nye leilighetene kommer på opp til 250.0000 kroner.

Sommeren 2022 skal det nye hotellet til Petter Stordalen, Sommerro, stå klart midt på Frogner i Oslo.

Hotellet, som blir et hotell med godt over 200 rom, er et samarbeid mellom Petter Stordalen, Varner-brødrene og Aspelin Ramm.

OMDANNES: Oslo Lysverkers klassiske hovedkontor fra 1931 omdannes nå til hotell. Foto: (LPO Arkitekter)

I tillegg til hotellet, skal det også bygges 56 fasjonable leiligheter. Ifølge Finansavisen vil kvadratmeterprisen på disse starte på 109.000 kroner. Den dyreste leiligheten, en penthouse på toppen, koster 70 millioner kroner. Leiligheten er 277 kvadratmeter stor.

De to største leilighetene får begge egne hager, terrasser og balkonger. Leiligheten til 70 millioner får en terrasse på 56 kvadratmeter, en balkong på 41 kvadratmeter og en hage på 38 kvadratmeter.

BLIR HOTELLEIER: Aspelin Ramm med adm. direktør Gunnar Bøyum i spissen skal eie 50 prosent av det nye storhotellet på Solli plass. Foto: Finn Ståle Felberg (Aspelin Ramm)

- 70 millioner er mye penger og typisk leiligheter det tar tid å jobbe med interessenter på. Det er ikke alle som har de summene å kjøpe bolig for. Samtidig, det er ikke så mange slike objekter, og det blir antagelig ikke flere av dem i dette området, sier konsernsjef for Aspelin Ramm, Gunnar Bøym til avisa.

Den billigste leiligheten, som ifølge Finansavisen er på 39 kvadrat, vil koste 5,75 millioner kroner. Alle leilighetene selges til fastpris.

