Petter Stordalens nye prestisjehotell: Se bildene

SOLLI PLASS (Nettavisen Økonomi): Sommeren 2022 skal nyskapende hotell Sommerro i utkanten av Frogner i Oslo stå ferdig. Det blir et hotell med godt over 200 rom som er eid med 50 prosent av Petter Stordalen og Varner-brødrene, og 50 prosent av eiendomsutvikleren Aspelin Ramm.

Eierne legger siden de kjøpte tomten i 2015 totalt 2,8 milliarder kroner på bordet i tomtekostnader og utbygging for å omdanne Oslo Lysverkers verneverdige og klassiske bygg fra 1932, som også rommet det klassiske Vestkantbadet.

Bygget gjøres nå om til Norges første nabolagshotell, og vil rette seg i stor grad mot lokalmarkedet.

Ser lett ut …

Selskapet Aspelin Ramm er kjent for sitt engasjement for byutvikling og bærekraft, blant annet gjennom utvikling av Tjuvholmen, samt Vulkan-området i utkanten av Grünerløkka i Oslo. Den langsiktige eiendomsutvikleren har ni hoteller i sin portefølje i tillegg til prosjekter innenfor boliger, kontorer og lager/logistikk.

- Vi er god på gjennomføring av prosjekter, men har ingen kompetanse på å drive hotell. Hvis du har bodd mye på hotell, ser det lett ut, en standardpakke som alle klarer.

- Men hotell handler om service og ikke minst distribusjon. Vi som utviklere kan ikke det, vi kan bare være en god partner, sier adm. direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm til Nettavisen, som har troppet opp på prosjektkontoret i nabobygget.

BLIR HOTELLEIER: Aspelin Ramm med adm. direktør Gunnar Bøyum i spissen skal eie 50 prosent av det nye storhotellet på Solli plass. Foto: Finn Ståle Felberg (Aspelin Ramm)

- Hva vil du si om det dere nå kaster dere inn i?

- Trenden blant både forretnings- og ferie- og fritidsreisende er mye mer individualisme. Samtidig er dette et område av Oslo med mye bra næringsliv, men en del av byen med få hoteller.

- Og så åpner vi et kvartal som har vært lukket for folk. Nå blir det tilgjengelig for publikum, ikke minst gjennom kulturtilbudene fra planlagte Lysverkets scene svarer Bøyum.

Påvirkning

Han mener forretningsmarkedet er viktig for det nye hotellet, men det er også interessant at forretningsmarkedet påvirker turistmarkedet.

- Det er ikke sånn at du bor på et veldig kjedelig hotell på jobb og et morsomt hotell når du er turist. Så ser vi at over hele Skandinavia at det segmentet som har vokst mest, er turisme. Det har noe med velstandsutviklingen å gjøre.

Nabolagshotellet skal bli noe unikt som skiller seg ut fra standardiserte kjedehoteller. Stilen er såkalt art deco, en retning i 1920- og 1930-årene der det ble lagt større vekt på det dekorative enn det funksjonelle.

Honnør

- Vi kopierer ingen, dette er en honnør til et bygg som ble åpnet i 1931. Det som er veldig morsomt når vi jobber tett med Byantikvaren, er at de er veldig takknemlige for at vi setter bygningen tilbake til 1930-tallets stil, sier Siri Løining, som er merkevareansvarlig for prosjektet.

- Art deco-stilen er veldig fremtredende. Dette blir ikke hyllevareproduksjon, og ingen kan kopiere oss etterpå, fordi det er egenprodusert design for hotellet, fortsetter hun.

MERKEVAREANSVARLIG: Siri Løining er merkeansvarlig for Norges første nabolagshotell. Foto: Chris Aadland

- Men er gjestene opptatt av at stilen er art deco?

- Yes! kommer det umiddelbart fra merkevarebyggeren.

- Den største suksesshistorien vi har hatt på «Amerikalinjen», er fortellingen av en spennende historie og å kunne se hovedkontoret til det gamle Amerikalinjen. Men design og service må henge sammen, det hjelper ikke med et flott hotell hvis det ikke fungerer, sier Løining.

- Er Petter Stordalen i seg selv en magnet for å trekke gjester?

- Nei, hvem er det som skaffer gjestene? Det er systemene til Nordic Choice, til Scandic og hva hotellene måtte hete. Det kommer ikke gjester bare fordi en eller annen har bygget et hotell.

Nisjehoteller

Oslo har de seneste årene hatt en kraftig vekst, og hotellmarkedet har endret seg med veksten. Løining sier at reiste du til Oslo for ti år siden, var det ingen andre spennende hoteller enn Hotel Continental og Grand Hotel. De senere årene har det imidlertid dukket opp mange nisjehoteller.

- Interessen for dette markedet har økt, også fordi Oslo har endret seg. Vi har alltid bygd gode hoteller i Norge, standarden er høy. Men innenfor tjenesteregisteret har vi fortsatt litt å gå på, sier Løining.

- Hva kan du si om målgruppene og hvordan dere har tenkt konseptuelt?

- Hotellmarkedet er ikke som det var tidligere, at vi skal nå de mellom 25 og 55 år, at de skal ha så mye penger osv. Den tankegangen er borte.

Bredt

- Fellesnevneren her er at du skal spise godt, sove godt og jobbe godt. Før lagde vi konsepthoteller, mens Sommerro skal være et godt hotell som skal tilby et ganske bredt program til lokalmarkedet, Norge og resten av verden, forteller Løining.

Utbyggerne håper å nå veldig bredt med romprogrammet. Rommene er fra bittesmå til gjester som bare trenger en seng og et bad, til juniorsuiter i front for folk som har lyst til å tilbringe en helg i Oslo, og også suiter til de forretningsreisende.

Deler stue

Derfor er det lagt vekt på stor fleksibilitet i romutformingen, fra vanlige tom med en og to senger, til 15 suiter i nabobygget «Villa Inkognito», der man kan gå tørrskodd over til hovedbygget. Løining sier de tenker mer hus enn hotell i romutformingen.

- Vi har rom tilpasset fire barn i samme værelse, rom der to vennepar trenger en felles stue, så vi bruker all vår erfaring fra tidligere. Nå har vi laget det ultimate romprogrammet, skryter Løining.

Bøyum peker på at hver svensk by utviklet sitt Stadshotell, kall det et samfunnshus for de store begivenhetene. Løining supplerer med at Frogner har savnet et nav, samfunnshuset. Og koronakrisen fører også til atferdsendringer.

- Det som er interessant, er at korona har ført til mer oppmerksomhet rundt helse, velvære og lokal forankring. Vi har lyst til å oppdage vårt eget nabolag og føler derfor at konseptet er veldig i tiden med masse tilbud for lokalmarkedet.

- For en del år siden trodde vi at gjest i egen by ikke ville bli populært, men det har aldri vært mer populært. Samtidig får vi ikke så mange rom at vi ender opp med et tomt hotell.

Badstue på taket

På taket av hotellet kommer et badstueanlegg med oppvarmet basseng, og det blir derfor arrangementer på taket. En underholdningsscene for blant annet stand up og konserter er også planlagt.

Noen av tilbudene skal drives av eksterne, noen tas internt. Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse om restauranttilbudet, men det går mot et brasserie.

- Vi ser etter mange lokale samarbeidspartnere. Og taket bli vår uteservering, forteller Løining.

Fra «The Thief»

Jarle Moen blir hotelldirektøren for Norges første nabolagshotell. Moen var siden åpningen i 2013 hotelldirektør på Stordalens prestisjehotell «The Thief» på Tjuvholmen, men har siden våren 2019 ledet det nye hotellprosjektet.

- Når du som gjest flytter inn i dette hotellet, har vi tenkt på alt, du får skreddersøm, lover hotelldirektøren om hotellet han skal lede.

- Jeg tenker at Sommerro skal være et hotell for nabolaget. De blir en kjempeviktig gruppe, for det er de vi skal bygge for. De har familier, de har venner. I tillegg til å bli et hotell, lager vi et kulturhus. Vi skal drive det gamle Vestkantbadet, og vi får et mangfold av restauranter. Det blir et helt kvartal, sier Moen om utbyggingen.

BLIR HOTELLDIREKTØR: Jarle Moen kommer fra Stordalens hotell The Thief for å bli direktør for Sommerro. Foto: Chris Aadland

Privilegert

Foruten de lokale blir målgruppen folk fra Skandinavia og Europa generelt, det internasjonale markedet.

- Det er den type hoteller ute i den store verden som folk vil bruke, nabolagshoteller der folk kan oppleve alt. Vi er veldig privilegerte som får lov til å gjøre det vi brenner for, sier Moen.

Foreløpig er de bare fire ansatte, men mellom 200 og 250 vil ha arbeidsplassen sin her om et par år. Siri Løining sier om hotelldirektøren at han i alle prosjektene har vært god på å håndplukke de ansatte, og i dette hotellet kommer de ansatte tett på gjesten.

- Det som skiller Sommerro fra andre hoteller, som The Thief, er at de ansatte må forstå gjesten veldig godt, det er nesten det de betaler litt for. Den ansatte vet at du liker cappuccino og vil ha den vanlige hvitvinen, eksemplifiserer Løining.

- Hva med prisnivået?

- Vi ligger mellom The Thief og Amerikalinjen, er svaret. Da ligger det an til rompriser på en del over 2000 kroner natten for de typiske værelsene.

Leveranseproblemer

Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm priser seg lykkelig for at hotellet ikke skal åpne nå, midt under den verste krisen for det norske hotell- og reiselivsmarkedet noensinne. Beleggsprosenten for Oslo-hotellene ligger for tiden på minimale 15 prosent, mot over 70 prosent før koronakrisen satte inn. Koronapandemien skaper også andre problemer.

- Ja, den gjør det på alle byggeplasser, fordi du er avhengig av leveranser fra utlandet. Vi sier vel at i forhold til forventet produksjon ligger vi på ca. 80 prosent i dag. Det er leveranseproblemer på enkelte ting, du får ikke tak i italiensk stein eller møbler eller hva det måtte være.

- Det kommer sikkert til å endre bransjens holdning til kortreiste produkter, du må være sikker på at du får levert produktene tidsnok. Men vi fastholder de planene vi har, sier Bøyum, som forsikrer at prosjektet er i rute.

Dyre boliger

Det skal også føres opp 56 boliger fra 40 til 200 kvadratmeter på baksiden av hotellet, skjermet fra trafikkstøy. I utkanten av et av Norges dyreste boligstrøk blir det boliger til godt over 100.000 kroner kvadratmeteren.

- Dette var en astronomisk høy kvadratmeterpris for noen år siden, men nå er den prisen vanlig, kommenterer Bøyum.