Petter Stordalens store verkebyll: – En overraskelse for alle

Verstingene har overrasket positivt i sommer, men Stordalens hotellkjede trygler fortsatt regjeringen om å forlenge permitteringsperioden.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Milliardær og hotellgründer Petter Stordalen har slitt kraftig med å tjene penger på hotellene han åpnet på rekke og rad i Stavanger-regionen.

To av hotellene som har kostet Stordalen mest, Clarion Hotel Air ved Sola lufthavn og Clarion Hotel Energy ved ishockeygiganten Stavanger Oilers' hjemmearena, har alene tapt rundt 273 millioner kroner de siste seks årene.

Driftsdirektør Jannica Landmark-Rosén sier til Nettavisen Økonomi at både Energy og Air opplevde en oppgang på ti prosent i fjor fra 2018. Da registrerte hotellene underskudd på henholdsvis 32,9 millioner og 18,8 millioner kroner.

ENERGY: Clarion Hotel Energy har alene sørget for et underskudd på rundt 162 millioner kroner for Nordic Choice i Stavanger de siste seks årene. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Trodde på bedre tall i 2020

Stordalen forsøkte å døpe om «oljehovedstaden» Stavanger til «Norges hotellhovedstad» da han i 2013 annonserte at byen skulle få sitt åttende hotell fra Nordic Choice.

Da Clarion Hotel Air åpnet i desember 2015, ble Stordalen firt ned fra et helikopter i 15 meters høyde. Stian Blipp og Admiral P sørget for å holde stemningen oppe på åpningsfesten i det som ble Solas høyeste bygg. Siden har hotellet levert et underskudd på over 111 millioner kroner.

AIR: Clarion Hotel Air, det tredje Clarion-hotellet i Stavanger-regionen, registrerer et tap på like under 17 millioner kroner i 2019 Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fakta Slik har det gått med Petter Stordalens hoteller i Stavanger ↓ Petter Stordalen har totalt ni hoteller i Stavanger-regionen: Clarion Hotel Energy, Clarion Hotel Air, Hotel Skagen Brygge, Comfort Hotel Square, Clarion Hotel Stavanger, Comfort Hotel Stavanger, Quality Airport Hotel, Quality Hotel Pond, Quality Hotel Residence. Slik har hotelldriften gått de siste fem årene:

2015: minus 50 millioner kroner før skatt. 2016: minus 100 millioner kroner før skatt 2017: minus 100 millioner kroner før skatt 2018: minus 80 millioner kroner før skatt 2019: minus 46 millioner kroner før skatt* * Nettavisen Økonomi har foreløpig kun fått informasjon om tallene til Air og Energy.

Choice-kjeden hadde håpet at de røde tallene skulle bli svarte i 2020, men det ser mørkt ut i lys av koronapandemien.

– Vi hadde store forventninger til 2020 før covid-19 kom, og vi hadde tykke ordrebøker på alle Clarion-hotellene. Nå blir det vanskelig å si hvordan høsten blir. Vi ser allerede at trafikken avtar litt, selv om det fortsatt er gjester som bor på hotellene, sier Landmark-Rosén.

Både Clarion Hotel Air og Clarion Hotel Energy er typiske konferansehoteller med konferansesaler som kan romme 1.250 og 1.000 besøkende. Hvordan 2020 ender, kommer an på hvordan konferansetrafikken blir, ifølge driftsdirektøren.

– Det handler ikke bare om at vi kun kan være 200 personer samlet, men også om bedriftene tør å bestille og samle folk igjen, sier Landmark-Rosén.

FORUS: Quality Hotel Pond er blant hotellene som har slitt mest. Underskuddet i åpningsåret var på 13,5 millioner kroner. Dette ble fulgt opp av et tap på 12,7 millioner i 2017 og et underskudd på 11,3 millioner kroner i 2018. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Bedre sommer enn fryktet

Driftsdirektøren forteller til Nettavisen Økonomi at etterspørselen i hotellmarkedet har vært høy i sommer, selv uten utenlandske turister. Sommeren i år har vært preget av norgesferie, og Nordic Choice-hotellene i Stavanger har overgått fjoråret med god margin.

– Alle hotellene våre har gått langt bedre enn vi hadde trodd. Det har vært en overraskelse for alle. Da regjeringen uttrykte at de ønsket at nordmenn skulle feriere hjemme, hadde vi aldri forventet det trykket vi har fått. Det har vært helt fantastisk, sier Landmark-Rosén, og legger til at Clarion Hotel Energy har utmerket seg spesielt.

– Energy er et av hotellene dere har slitt mest med i Stavanger. Har dere gjort noen endringer?

– Vi har ikke gjort så mange endringer. Det handler bare om at det bor andre typer gjester der enn tidligere. Utenlandske turister kommer ofte som par, mens i år har norske familier kommet. Det er sant som du sier at vi har slitt med Energy, men hotellet gjorde det bedre i fjor enn året før. Det tar noen år før hotellene får kommet i gang, sier Landmark-Rosén.

BEDRE SOMMER: Petter Stordalens hotellpakke på ti netter for 8.000 kroner har ført til en langt bedre sommer enn forventet for Nordic Choice. – Generelt har alle hotellene våre opplevd oppgang, unntatt et av hotellene våre på Gardermoen, som vi stengte for ferien, sier driftsdirektør Jannica Landmark-Rosén. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Frykter oppsigelser uten permitteringsforlengelse

Fortsatt er mange Nordic Choice-ansatte permittert som følge av lavere etterspørsel i reiselivsbransjen om normalt. Til tross for at Stordalen-hotellene og hotellmarkedet generelt har fått et oppsving denne sommeren, frykter hotelleierne hva høsten vil bringe.

Petter Stordalen var i vår ute i flere medier og snakket om hvor alvorlig situasjonen er for Nordic Choice, blant annet på Lindmo på NRK. Som Choice-eier, samt deleier i flyselskapet Ving og aksjonær i Hurtigruten, hadde Stordalen i april 10 milliarder kroner i gjeld.

Stordalen-konsernet Strawberry Group har så langt fått 131 millioner kroner i kontantstøtte fra staten.

Stordalen-konkurrenten Scandic har allerede gått ut med at 1.000 ansatte må forlate kjeden i Norge. Nordic Choice har foreløpig ikke sagt opp noen. Det kan fort endre seg dersom permitteringsordningen, som i dag gjelder ut oktober, ikke blir utvidet til ut året eller 52 uker.

– Det er viktig for at regjeringen forlenger permitteringsperioden nå. Vi ønsker å holde så mange som mulig i arbeid, men dersom permitteringsperioden ikke blir lengre, blir vi nødt til å si opp folk om noen måneder, sier driftsdirektør Landmark-Rosén.

Kort tid etter nedstengningen av Norge og Norden i mars, ble 3.000 ansatte i Norge og Danmark berørt av permitteringer eller nedbemanninger. Det samme ble 4.500 i Sverige. Før sommeren møtte Nordic Choice arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som i en epost til E24 ikke kunne love noe.

– Vi har både tidligere og i møtet i dag vært tydelig på at vi er innstilt på å utvide permitteringsperioden ytterligere dersom situasjonen på arbeidsmarkedet er like krevende i august, skrev Røe Isaksen 1. juli.

