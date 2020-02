Pierre Robert med gigantsatsing på Jenny Skavlans undertøyskolleksjon

- Vi satser ikke ofte på denne måten.

- Jenny har designet dette undertøyet. Hun har sans for stil. Og selv om du ikke ser det på bildene av Jenny, så har vi en bred målgruppe for disse varene, sier Tine Hammernes Leopold, daglig leder i Orkla-eide Pierre Robert, til Nettavisen.

Tross skuffende tall for Pierre Robert i fjor, er de fornøyd med samarbeidet med Jenny Skavlan, som ble påbegynt i fjor høst.

Les også: Stein Erik Hagen venter «amerikanske tilstander» for norske butikker

Nå lanserer undertøysprodusenten en helt ny Jenny Skavlan-kolleksjon som skal være selskapets suverene hovedsatsing i vår.

Store deler av reklamebudsjettet



Pierre Robert, som selger undertøy hos de store dagligvarekjedene, skal nå bruke 20 millioner kroner på reklame for undertøyskolleksjonen til Skavlan i tiden fremover. Det er hele 80 prosent av reklamebudsjettet deres.

Les også: Vicunia-dressen koster 330.000 kroner: - Den er laget av verdens mest eksklusive klesfiber

- Det er veldig kraftig og vi blir synlige på TV, nett-TV, print og sosiale medier. Vi satser ikke ofte på denne måten, sier Leopold.

BÆREKRAFTIG: Plaggene er laget i økologisk bomull, Tencel, og kapok, som per i dag er anses å være et av de mest miljøvennlige materialene på markedet. Foto: Pierre Robert/orkla

Skavlan er også medgründer av "loppemarked-appen" Tise, som har hatt stor fremgang de senere årene. Det er drevet av at folk ønsker å redusere forbruket sitt og kjøpe varer brukt, da klesindustrien er blant de største klimaverstingene. Etterspørselen for brukt undertøy er av naturlige grunner langt lavere enn for skjorter og skiutstyr. Dermed ser Pierre Robert en åpning i markedet ved å tilby bærekraftig undertøy.

Les også: Klessalg på Finn tar av: - Gir enorm miljøeffekt

- Mitt samarbeid med Pierre Robert ser jeg på som en unik mulighet til å påvirke klesbransjen fra innsiden. I stedet for å lage en ytterligere kolleksjon påvirker jeg en eksisterende kolleksjon til å bli enda mer bærekraftig, sier Jenny Skavlan selv i en kommentar.

Skavlan designer



Klærne er laget av økologisk bomull og materialet kapok, som per i dag skal anses som et av de mes miljøvennlige materialene på markedet.

Les også: Pengene strømmer inn hos Insta-dronningen Jenny Skavlan

Skavlan designer klærne, godkjenner leverandører slik at de er bærekraftige og bidra til informasjon på sosiale medier. Hun får også provisjon på salget.

SATSER STORT: Jenny Skavlan-kolleksjon er den store satsingen til Pierre Robert. Her daglig leder Tine Hammernes Leopold. Foto: Halvor Ripegutu

- Undertøy er noe svært få kjøper brukt og da synes jeg det er superbra at det er behagelig og fresht undertøy tilgjengelig i matbutikken, legger hun til.

Saken fortsetter under avstemningen.

Slik Nettavisen meldte i forrige uke, var det innrapporterte resultatet for Pierre Robert skuffende, men de bedyrer at det er på tross av, og ikke på grunn av, Jenny Skavlan-samarbeidet. Tvert imot betegner de Jenny Skavlans ullkolleksjon fra i fjor som en kjempesuksess.

- Jenny Skavlan-kolleksjonen hadde en 40 prosent verdivekst og 20 prosent volumvekst mot fjorårets ullkolleksjon. I nettbutikken var tilsvarende tall 217 prosent. Dette tilsvarer godt over 50 millioner kroner i omsetning og Jenny Skavlan X Pierre Robert var isolert sett en av våre beste lanseringer noensinne, understreker Leopold.

Les også: Omstridt reklame gir supervekst for Smash

Krevende år



Hun viser til at 2019 var et krevende år for hele tekstilbransjen, og Pierre Robert har i tillegg hatt utfordringer på det svenske markedet.

- Samtidig har vi valgt å effektivisere varelageret og omstille til et mer bærekraftig sortiment, og har i den forbindelse foretatt regnskapsmessige nedskrivninger av varelageret. Til slutt hadde XXL en krevende situasjon som endte med at vi mistet kontrakten og dermed en betydelig omsetning, legger Leopold til.

Hun understreker at Pierre Robert skal fortsette samarbeidet med Skavlan til høsten før de vurderer hva de gjør videre.