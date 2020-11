Piloter og kabinansatte i andre selskaper varsler Wizz Air-protest

Torsdag starter Wizz Air innenriksruter i Norge. Samme dag vil det bli aksjoner blant piloter og kabinansatte som er organisert i Parat.

Aksjonen gjennomføres ved flyplassene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø i regi av arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Bakgrunnen for aksjonen er arbeidsvilkårene til ansatte i Wizz Air.

Den siste tiden har det stormet rundt lavprisselskapet som følge av at konserndirektør József Váradi uttalte at de var et fagforeningsfritt selskap i forbindelse med etableringen i Norge.

NTB har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Wizz Air.

