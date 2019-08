Pinlig på lederplass

Aftenposten skal ha seg frabedt at journalister i VG blir kritisert på "feil måte". Det er faktisk littegranne pinlig.

Schibsted-konsernets flaggskip Aftenposten bruker i dag sin prestisjefylte lederplass på å kritisere at noen har kritisert journalister i et annet av Schibsteds flaggskip, VG.

"Mediekritikken fortjener bedre", mener lederskribenten (bak betalingsmur), og peker på bransjenettstedet Medier24 - som før helga dristet seg til å beskrive reaksjonene på Stortinget etter at tre av VGs politiske journalister nå er omplassert etter dansevideo-skandalen.

- Nå senker vi skuldrene, sier en av de anonyme stortingsrepresentantene. - Det er et håp nå om at det blir lettere å jobbe med politikk enn bare å vasse i konflikter, sier en annen.

Et markant journalistisk grep i reportasjen er nemlig at Medier24 har brukt VGs gamle metode med anonyme kilder for å belyse VGs gamle metode med anonyme kilder.

Og da kommer det fram hva mange politikere sikkert har ment lenge, men som ingen har våget å si.

Flere mener det nå er merkbart færre saker med anonyme kilder og veldig spisset fokus i avisen. Noen sier til og med at de før "nærmest var redde for å gå ut i gangene for å støte på enkeltjournalister som ga blaffen i etiske journalistmetoder."

Mens andre mener at journalistikken er blitt slappere, og at det er blitt mindre gravejournalistikk. Det er jo et viktig poeng.

De tre det gjelder er de politiske reporterne Erik Mosveen, Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård. Men anonym kritikk av navngitte personer vil ikke Aftenposten ha noe av, og mener at Medier24 bruker "ansiktsløse bødler i karakterdrapet på VGs tre navngitte journalister."

Nei, tenk det. Ansiktsløse bødler. Intet mindre.

Det kommer altså etter at VG gjennom flere år har utviklet metoden med anonyme kilder nærmest til det fullkomne. De to sistnevnte, Skarvøy og Melgård, har til og med prestert en hel bok basert på denne metodikken for bare et knapt år siden.

Det var boka Arbeiderpartiet; alle skal ned - en bok som såvidt jeg husker besto av rundt 300 sider med hovedsakelig anonym kritikk av navngitte personer. Jeg kan ikke huske at Aftenposten var like kritisk da.

Så går det an å forstå noe av Aftenpostens kritikk:

Vi skal være forsiktig med anonyme kilder. Derfor har pressens organisasjoner satt ned et eget utvalg som blant annet skal se nærmere på denne praksisen i kjølvannet av Giske-saken.

Det går også an å forstå journalistkolleger på sosiale medier som er frustrerte og sinte over at Medier 24 har brukt "ufine metoder" på flinke og hyggelige kolleger. Men de burde behersket seg.

At vi mediefolk skal tåle mindre enn andre er fullstendig misforstått. Tvert om bør vi som jobber i mediene tåle hardere kritikk enn andre - også noen sleivspark - nettopp fordi vi er så ivrige etter å kritisere selv.