Pizzabakeren kan bli solgt for milliardsum

Gründerne av Norges største pizzakjede kan håve inn.

2019 var et kjempeår for gründerne Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen. Drøye 77 millioner før skatt lå igjen i resultatet for fjoråret. Pizzabakeren Holding, bedre kjent som bare Pizzabakeren har rundt 200 utsalgssteder i Norge, og ifølge DN selges det pizza for rundt 1,3 milliarder kroner.

Nå er det imidlertid mange som er interessert i å kjøpe pizzakjeden til Jelsa og Gulliksen, og det kan bli en svært lukrativ avtale for de to karene fra Stavanger.

- Det er korrekt at vi er i en prosess med salg av kjeden. Men vi er ikke i mål med et salg ennå. Jeg kan derfor ikke si noe mer om dette nå, sier styreleder Rolf Hodne i Pizzabakeren Holding til DN (krever abonnement).

Avisen erfarer at kjøpesummen vil ligge på rundt 1,3 milliarder. DN skriver videre at selskapet har minimalt med gjeld. Dermed kan de to de eierne dele omtrent hele summen mellom hverandre. Pizzabakeren har også utsalgssteder i Sverige, Kina, Irland, Spania og USA.