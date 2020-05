Plantasjen bytter sjef for andre gang på 15 måneder

Den norske sjefen ble ikke enig med den svenske eieren om veien videre.

- Det som virkelig motiverer meg med Plantasjen, er det enorme potensialet som finnes, både innenfor dagens modell og utviklingsmuligheter fremover. Selv om bransjen har en god veksttakt, tror jeg den kan utvikles til så mye mer enn den er i dag, blant annet innenfor miljødimensjonen.

De sa Olav Thorstad, som kom fra ti år som leder av SATS Group, da det ble kjent at han skulle tiltre leder av Plantasjen. Thorstad begynte i jobben i oktober.

Nå har han fått nok. I en melding skriver oppkjøpsfondet Ratos, som eier Plantasjen-kjeden, at kjeden har fått ny sjef. Hun heter Nina Jönsson, er hentet fra Ratos-eide HL Display, og tiltrer allerede torsdag 27. mai.

Går på dagen

Med andre ord går den norske sjefen på dagen.

Det er uklart nøyaktig hva som ligger til grunn for den plutselige avgangen, utover en uenighet mellom eier og konsernsjef. I februar la kjeden fram elendige regnskapstall og varslet store endringer.

- Vi sitter på en kostnadsstruktur som ikke er bærekraftig, sa Olav Thorstad til Nettavisen da.

Plantasjen tapte hele 202 millioner kroner på driften i de tre siste månedene av 2019.

I første kvartal 2020 fortsatte tapsrekken med et underskudd på 173 millioner kroner, og gründeren av selskapet uttrykte da stor misnøye med hvordan Plantasjen ble drevet. Slik forklarer Olav Thorstad at han slutter etter bare åtte måneder:

- Eier og jeg har hatt en diskusjon om hva som er nødvendig for å lykkes og hva som rett og naturlig vei å gå. Vi er ikke enige.

TAR OVER: Nina Jönsson, fra Ratos-eide HL Vision, tar over Plantasjen etter at den norske sjefen OIav Thorstad går på dagen.

- Fantastisk selskap

- Hva går diskusjonen på, hva er det dere ikke er enige om?

- Jeg skal ikke gå inn på de diskusjonene, men opplever at vi har hatt en bra diskusjon om hva som skal til for å lykkes. Diskusjonen har gått over tid, og for Plantasjen som selskap er dette den beste løsningen.

- Hva er i veien med Plantasjen - den forrige lederen holdt ut i ett år og du går etter bare åtte måneder?

- De har kanskje skiftet ledere litt for ofte, og det skaper slitasje for de ansatte. Men det er et fantastisk selskap med utrolig mange muligheter. Vi har en plan vi har jobbet med, og bra samsyn på kort sikt, men på lang sikt et avvikende perspektiv.

- Hva er det du ikke er enig med Ratos om?

- Det er et fantastisk selskap med utrolig gode muligheter..

- Det har du allerede sagt - men å gå på dagen er dramatisk?

- Jeg og eierne har vært uenige. Det var riktig å være samstemt og ta konsekvensene av det og ha en ryddig prosess til beste for Plantasjen på lenger sikt.

- Hva skal du gjøre nå?

- Dra på båttur.

Styreleder i Plantasjen, Anders Slettengren, har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag formiddag.