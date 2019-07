Platekompaniet har tapt over 50 millioner - nå må de legge ned flere butikker

Nå vil kjeden kun ha tre butikker igjen på markedet.

Platekompaniet har eksistert i nesten 30 år, nærmere bestemt siden 1992. Kjeden har vært helt i toppsjiktet når det gjelder salg av musikk, film og elektroniske produkter, men nå er de inne i en tung periode.

De siste ni årene har inntektene falt hvert eneste år. I toppåret 2009 ble det solgt musikk og spill for 657 millioner kroner. I fjor var salget 345 millioner kroner.

DN (bak abonnement) skriver at kjeden tapte 22 millioner i 2018, og at de til sammen har tapt 55 millioner kroner de siste fem årene. Konsekvensen av dette blir nå at kjeden kun vil ha tre butikker igjen, én i Oslo, én i Bergen og én i Trondheim.

Rolf Kristian Presthus, som eier Platekompaniet, frykter imidlertid ikke for fremtiden. Nå skal kjeden satse på netthandel fremover.

- Våre budsjetter viser at hvis vi har en ren nettsatsing uten å holde fysiske butikker gående, så forventer vi gode resultater. Vi venter å være i pluss igjen i 2020, sier han til DN.