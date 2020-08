Politianmelder hets mot Per-Willy Amundsen

Etter en rekke hetsende kommentarer mot stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har fylkeslaget hans besluttet å anmelde 15 personer.

«Håper for Guds skyld du er barnløs eller steril. Dine gener trenger man i hvert fall ikke videreføre».

«Hadde vært en nytelse å se deg lide».

«På tide at noen tar denne rasisten».

Det er noen av kommentarene som har møtt stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) på Facebook etter han la ut et kontroversielt innlegg den 15. juni.

«Selvfølgelig blir svarte oftere stoppet»

I innlegget skrev Amundsen om etnisk profilering i politiet, hvor han mente at det var «selvfølgelig» at «svarte» ble oftere stoppet på gaten av politiet – ettersom de er overrepresentert i gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo.

– Hvis det kalles «rasisme», så er det kun en oppskrift på å motarbeide politiet i deres arbeid på vegne av oss alle, skrev Amundsen.

Innlegget vakte enorm reaksjon. Det har fått over 3400 likerklikk, 1800 kommentarer og over 300 delinger. Selv om mange støttet Amundsen i hans budskap, var det også mange som reagerte kraftig og tydde til personhets.

Se hele innlegget under.

Amundsens fylkeslag, Troms og Finnmark Frp, fikk nok av de hetsende kommentarene, og mener mange av dem er hatefulle ytringer. Dermed har de tydd til en politianmeldelse som Nettavisen har fått innsyn i.

I anmeldelsen viser fylkeslaget til 15 ulike profiler som har lagt ut kommentarer som angriper familien til Amundsen, eller som de mener kan oppfattes som trusler.

«Kom til Oslo å si det du har skrevet nu høyt, skal love deg at du rolig fra sia hadde blitt begravd under bakken Levende» (sic) er en av kommentarene fylkeslaget mener krysser grensen til trusler.

En av de mest kjente sakene knyttet til straffeforfølgelse av hatefulle ytringer var da en 71 år gammel kvinne kalte debattant og skribent Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk».

Kvinnen ble dømt til 14 dager ubetinget fengsel i Gulating lagmannsrett, men fikk straffen redusert til 24 dager betinget fengsel i Høyesterett. Hun ble dømt for brudd på straffeloven paragraf 185.

Les mer: - Vi skal rense gatene for rasisme

15 personer

I anmeldelsen påpeker leder Eivind Stene i Troms og Finnmark Frp at det er flere kommentarer hvor Amundsen blir omtalt som «rotte», «kakerlakk», «søppel» eller «skitmenneske».

Per-Willy Amundsen opplyser til Nettavisen at han har ingen kommentar til anmeldelsen, og at den er gjort av fylkeslaget hans, og viser derfor til fylkesleder Eivind Stene.

– Hvorfor tar dere steget om å anmelde?

– Vi må trekke en linje mellom hva som er greit å skrive og si om folk som er folkevalgt når de har påtatt seg oppdraget med å være meningsbærer for deler av befolkningen, sier Stene når Nettavisen ringer.

Kommentar: Er det en trussel mot ytringsfriheten om vi ikke får kle oss ut som indianere?

OVER GRENSEN: Fylkesleder i Troms og Finnmark Frp, Eivind Stene, mener mange av kommentarene går langt over grensen. Foto: Privat

Han understreker at mange av kommentarene går over fra hets til direkte og indirekte trusler.

– En del av dette er så drøyt at det ikke hører hjemme noen plass. Det er skjellord, indirekte og direkte trusler, og sånn kan man ikke ha det. Da er det ingen som orker å holde på med politikk til slutt, sier Stene.

Fylkeslederen presiserer at han er for en åpen debatt med høy takhøyde, men at når det trår over grensen til straffbart kan man ikke akseptere det.

– Tror du politiet vil ta saken på alvor?

– Tidligere har vi sett en kvinne blitt dømt for å kalle noen for en «kakerlakk». Det er tilfelle også i denne saken. Jeg kan ikke se at det skulle være grunnlag for noen forskjellsbehandling, sier Stene.

Les også: Frp flørter med Jan Bøhler: – Han er hjertelig velkommen

– Men folkevalgte bør vel tåle ekstra mye?

– Ja. Man skal tåle mye, og at folk ikke liker deg er helt greit. Men å true folk, og kalle dem for rotter, søppel og kakerlakker - da er du over grensen. Jeg er bekymret for at mange som ønsker å gjøre en jobb for samfunnet sitt blir skremt vekk fra politikken, sier han.

Les mer: Kriminaliteten skyter i været i New York City: – Hvem i helvete vil være politi nå?

Flere andre politikere har oppgitt hets, spesielt i sosiale medier, som en av grunnene til at de ikke orker mer. Andre har prøvd å ta et oppgjør med ukulturen. Men det ser ikke ut til at problemet forsvinner med det første.

– Tror du dette er i ferd med et stort problem?

– Ja, det forekommer på alle sider. Det er ikke bare Per-Willy Amundsen som opplever slike problemer. Det må tas på alvor uansett hvilket parti man tilhører. Det må anmeldes og tas på alvor av politiet, sier Stene.