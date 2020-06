Politiet advarer mot ny svindelmetode: Liv skulle selge bilen, men noe skurret

Da Liv Dagrun Ørsleie skulle selge bilen sin, holdt det på å gå skikkelig galt. Dårlig magefølelse reddet henne. Nå advarer politiet mot denne typen svindelforsøk.

Det var i starten av mai hun mottok en henvendelse som hun først trodde var seriøs.

- Det var fra ei dame som skrev at hun jobber offshore, og ville kjøpe bilen min til datteren sin som overraskelsesgave. Det var noen skrivefeil i den første mailen, men ikke så mye at vi reagerte, forklarer hun til Nettavisen.

MAIL: Her er den ene mailen Liv Dagrun Ørsleie og mannen fikk da hun skulle selge bilen sin på Finn.no, men det viste seg at «kjøperen» bare ville svindle dem. Foto: Privat

Selv hadde hun allerede sett seg ut en ny bil som hun skulle kjøpe, og fant ut at det ville jo ikke være noe problem når det gikk så fort å selge den hun hadde. Men så begynte det å skurre. Kjøperen ba om flere bilder av interiøret, til tross for at det allerede lå mange i annonsen. Hun takket også omtrent før hun fikk bildene.

- Hun spurte om vi skulle fikse kjøpekontrakt gjennom Finn, og så mottok vi kjøpekontrakt. Det stusset vi på, for det er jo ikke hun som skal sende den. Da begynte det å ringe noen bjeller, sier hun.

Svindel

Kjøpekontrakten så helt lik ut som den Finn.no bruker, og ved første øyekast ser det ikke ut som at det er noe galt. Men du må legge inn personlige opplysninger og det er ingen Finn.no-logo på kontrakten, forklarer Ørsleie.

KJØPEKONTRAKT: Kjøper sendte selger en kjøpekontrakt, som hun ville at Liv Dagrun Ørsleie skulle fylle ut og signere. Da begynte magefølelsen å bli dårlig. Foto: Privat

Hun og ektemannen, som bor i Ørland kommune i Trøndelag, bestemte seg for at de skulle høre med en som jobber i Ørland Sparebank for å be om råd. Det kom nemlig flere mailer fra hun som utga seg for å være kjøper, hvor det virket som at det var brukt Google Translate.

- Vi fikk svar fra han i banken om at dette har skjedd før, og vi fant ut at flere har mottatt samme type meldinger med samme ordlyd som vi fikk, forklarer hun.

De fikk dermed stoppet handelen i tide - før de ble svindlet for tusenvis av kroner.

- Vi ble heldigvis ikke lurt, men har meldt det til politiet. Vi ga også beskjed til hun som utga seg for å være kjøper om at vi kom til å melde dette til politiet.

Nå er heldigvis bilen solgt til en reell kjøper, og Ørsleie kjører rundt med sin nye bil.

Politiet advarer

Politiet har mottatt flere henvendelser om denne typen svindel, og de advarer mot dette på Facebook.

- Flere bilselgere har blitt svindlet på Finn.no den senere tiden. Vær forsiktig og kritisk om du skal selge bilen din, oppfordrer politiet.

De forklarer videre at den som utgir seg for å være kjøper, sender epost og viser interesse for annonsen. Svindleren later som at han eller hun er offshore og ønsker bilen fraktet over store avstander, for eksempel til USA eller Nigeria.

- Svindlerne opererer ofte med kvinnelige norske navn, advarer de.

Det blir skrevet kontrakt som ser ut som den er fra Swiftcourt, som leverer en tjeneste for Finn.no med opprettelse av digital kjøpekontrakt og betalingsløsning. Problemet er at svindlerne får det til å se ut som at det er ekte kontrakt, og at kjøpesummen allerede er betalt via TransferWise.

- Men fraktbeløpet må betales før pengene blir satt inn på selgers konto. Dette skjer aldri, og selgeren har dermed blitt svindlet for fraktsummen på 10.000 kr og oppover, forklarer politiet.

Svindleren vil også sende deg kvitteringer som ser ekte ut, men disse er forfalsket. Politiet oppfordrer til å lese mer om svindelforsøket.

Faresignaler du bør vite om

Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no, forteller til Nettavisen at denne typen svindel er vanligst å bli utsatt for om du legger ut en annonse på motor-sidene deres.

- Dette har nok mye med at verdiene er mer egnet for å utføre denne typen svindel, og at vi har digital kjøpekontrakt kun på disse sidene, forklarer han til Nettavisen.

Svindelforsøk som Ørsleie ble utsatt for, har de sett en del av siden begynnelsen av 2019. Hvor mange som er utsatt for denne typen svindel eller svindelforsøk, har de ingen tall på - da ikke alle informerer Finn.no.

- Svindlerne opererer stort sett utenfor Finn.no, og det starter gjerne med en SMS fra et utenlandsk nummer. Dette er første faresignal. Nummeret ditt kan de finne ved å søke opp navn og adresse, forklarer han.

I SMS-en oppfordres det til å ta kontakt på e-post, og deretter gir de inntrykk av at de vil kjøpe varen og bruke en digital kjøpekontrakt fra Finn.no og for eksempel Finn Trygg betaling. Sistnevnte betalingsløsning finnes ikke, men svindlerne forsøker å gi uttrykk for at de er seriøse og at dette er trygt.

- Den digitale kjøpekontrakten er som regel ekte, men forskjellen er at de ber deg fylle ut informasjonen og sende det tilbake til dem på e-post og ikke signere med bank-ID, som man egentlig skal, sier Gjefsen.

Kan få flere krav

Om du faktisk fyller inn informasjonen, og du og «kjøper» blir enige, vil du få melding med en falsk kvittering på at kjøpesummen og fraktpenger er satt inn på en konto.

- Du vil imidlertid få instrukser fra kjøper om at du må betale fraktkostnadene direkte til fraktselskapet. I virkeligheten har du aldri fått noen penger, verken for bilen eller for frakt, sier han.

Betaler du fraktkostnadene, er dette kun er penger rett inn på kontoen til svindleren - som for øvrig bruker utenlandske betalingssystemer. Deretter vil svindleren prøve seg mer, og sende krav om omregistreringsgebyr, moms, toll, og så videre. Dette er også falskt.

ADVARER: Geir Petter Gjefsen er ansvarlig for forbrukertrygghet i Finn, og advarer mot svindelforsøk mot annonsører på motorsidene deres. Foto: Finn.no

- Hvilke tiltak gjør dere for å hindre at flere blir svindlet på denne måten?

- Vi har blant annet gjort en endring slik at du må være innlogget for å se navn og adresse til annonsøren. Samtidig har vi lagt ut informasjon om svindelforsøkene flere steder på våre nettsider, blant annet på hjelpesenteret, sier han.

De har også kontaktet teleselskap i Norge, så de kan legge blokkere meldinger med teksten de fleste får i SMS-ene om de kommer fra utenlandske nummer. Men svindlerne bytter gjerne ordlyden.

- Betalingsselskap bytter de også når vi har vært i kontakt med utenlandske betalingsselskap vi ser overføringene til svindlerne går gjennom fra norske Finn-annonsører. Selskapene bryr seg heller ikke veldig mye når vi kontakter dem, men vi ber dem være obs når det kommer innbetalinger fra Norge, forklarer han.

Det har vært ekstra mange svindelforsøk i det siste.

- Det er tydelig at også svindlerne vil ha feriepengene sine nå. Men vi oppfordrer alle annonsører som opplever svindel og svindelforsøk om å informere oss, så kan vi se på hva vi kan gjøre med det, sier han.