Politiet skal etterforske Hurtigruten

Ser om rederiet har brudd straffeloven.

"På bakgrunn av det som har kommet frem i media i løpet av helgen har politiet besluttet å opprette sak og etterforske om Hurtigruten som foretak eller enkeltpersoner kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern, og/eller bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven», heter det i en pressemelding fra Politiet.



De skriver videre at at det vil være sentralt å avklare om Hurtigruten og eventuelt ansvarlige personer om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for «å forhindre videre smitte av covid-19 ved anløp Tromsø havn fredag 31. juli 2020».