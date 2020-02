Politikerne gir blaffen i at unge folk ikke har råd til å kjøpe seg egen leilighet

Gråter krokodilletårer, men gjør ingenting for unge boligsøkende.

I løpet av kort tid blir det fattet to beslutninger som kunne hatt stor betydning for boligprisene for unge i Oslo-området:

NRKs 3.000 ansatte må ut fra Marienlyst, og kan flyttes til Lillestrøm.

OsloMet kan beholde 3.000 studenter på Lillestrøm eller flytte dem til Oslo.

I sum er det altså snakk om 6.000 personer og deres familier. Det gir null kroner i premie å gjette hvilke alternativer som ville skapt minst press på boligprisene i Oslo.

Men hvem bryr seg?

For å sette det på spissen: For å unngå at unge boligkjøpere blir potensielle tapere på et mulig boligkrakk, så har man valgt at de blir sikre tapere ved å stå utenfor boligmarkedet.

Denne uken har NBBL sett på førstegangskjøpere av bolig i Oslo og påvist en dramatisk trend: – Tallene viser at fast jobb og lønn for mange førstegangskjøpere ikke er nok til å skaffe seg en egen bolig i hovedstaden. Unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre blir ufrivillig henvist til leiemarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

SLÅR ALARM: Tidligere byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), legger frem tall som viser at nesten ingen førstegangskjøpere har råd til egen bolig i Oslo.

Det er mange årsaker til de høye boligprisene i Oslo og andre pressområder, men de viktigste driverne er forholdet mellom innflytting og boligbygging.

Kjøpekraften er det ikke så mye å si på. Sterk lønnsvekst over mange år og rekordlave renter gjør at selv nyutdannede har mange penger mellom hendene. De siste ti årene har de 800.000 kroner mer å legge i potten.

Problemet er at boligprisene har steget enda mer, og at politikerne har presset bankene til ekstreme krav til egenkapital for å få boliglån.

NBBL har fått forskere til å studere 205.000 boligsalg og dette er konklusjonen:

I 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere råd til 36 prosent av boligene som ble solgt.

I 2008 til 2001 hadde de fortsatt råd til rundt 25 prosent av boligene.

Etter 2015 har førstegangskjøperne bare råd til 6 prosent av boligene.

I grove tall: Mens de hadde råd til 1/3 av boligene i 2003, har de nå bare råd til 1/20 av boligene.

RØDE PRIKKER: I 2003 hadde førstegangskjøpere råd til boliger mange steder i Oslo. Nå er de begrenset til noen få steder på østkanten og noen spredte prikker ellers i byen. Foto: Kilde: NBBL (Montasje: Nettavisen)

Så kan det innvendes at det slett ikke er noen menneskerett å ha råd til å kjøpe egen bolig i landets dyreste boligmarkedet. Det er selvsagt korrekt.

Men det er heller ingenting som pålegger norske politikere å stikke kjepper i hjulene for bankene og bolligkjøperne, eller å bidra til å gjøre boligpresset i Oslo enda verre ved å flytte inn studenter og tviholde på NRK-ansatte.

Her er mine forslag:

Snu på vedtaket til OsloMet, og behold de 3.000 studieplassene utenfor byen.

Nekt NRK å bygge på grønne områder i Oslo, og la dem flytte til gratis tomt på Lillestrøm.

Hev grensen på hvor mange ganger inntektene du kan låne til førstegangsbolig.

La bankene får frihet til å drive bank, herunder å låne penger til nyutdannede som går inn i arbeidslivet og har fremtiden foran seg.

Hvis politikerne virkelig brydde seg om førstegangskjøperne, så hadde de gjort noe av dette.

Hvem sitter med makten til å gjøre noe?

Kunnskapsdepartementet (som styrer OsloMet) har Høyre-politiker Henrik Asheim som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Venstres Abid Q. Raja (innvalgt fra Akershus) styrer Kulturdepartementet og kan holde NRK i ørene.

DE KAN LETTE PRESSET: Det sittende byrådet i Oslo bør bidra til at NRK og OsloMet flytter virksomhet ut av byen for å lette presset i boligmarkedet. F.v.: Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

I begge disse sakene kan de alliere seg med Oslos byrådsleder Raymond Johansen i å sette de unge boligkjøperne foran ønskene til NRK-ansatte og OsloMet-ledelsen.

Men det kommer neppe til å skje. Tvert imot kommer stadig med nye innspill til hvor i byen NRK kan ligge. Siste forslag er i parken på Grønland der det gamle kretsfengselet i dag ligger, men det er også flere muligheter på Økern og i Groruddalen.

Ingen toneangivende politikere vil heller lette på reglene som hindrer unge boligkjøpere å få lån.

Finansminister Siv Jensen (Frp) vedtok nylig å holde på den strenge boliglånsforskriften ut 2020, og stafettpinnen er overtatt av Høyres Jan Tore Sanner.

Boliglånsforskriften pålegger bankene å legge inn en renteøkning på fem prosent i sine beregninger (det er det ingen økonomer som ser for seg), og sier at «lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt». Til overmål skal låntakeren ha minst 15 prosent egenkapital.

Forskriften er godt ment, men er håpløst dårlig tilpasset et boligmarked der rentene er godt under tre prosent og sannsynligvis er på vei ned.

Dersom du eksempelvis ansettes med 500.000 kroner i årsinntekt, skal du ikke få låne mer enn 2,5 millioner kroner. Tre prosent rente utgjør 75.000 kroner i året, eller 4.875 kroner i måneden etter skatt.

Dette betyr i praksis at boligkjøperne blir tvunget ut i leiemarkedet og betaler flere ganger høyere husleie rett ut av vinduet. De blir altså sikre tapere fordi politikerne vil være forsiktige.

