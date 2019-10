Politikerne krever handling for rekefisker Oddvar (65): - Hårreisende

- Fremstår som et ordentlig «Heia Norge»-vedtak, sier Mímir Kristjánsson.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Mens fiskerne i Oslofjorden får lov til å fiske videre uten sorteringsrist, må fiskerne som selger reker og fisk fra båten i Stavanger fiske med rist. Begrunnelsen i det oppdaterte regelverket for at fiskerne på Østlandet slipper, er at kulturen for kaisalg må ivaretas og videreføres.

Blant de opprørte kaiselgerne i Stavanger, er Oddvar Sangedal (65), som i september fortalte Nettavisen Økonomi at han var nær ved å legge ned etter 35 år som yrkesfisker på grunn av regelverket.

- Realiteten er at jeg får færre reker og fisk. Kundene mister kaiselgerne, og kulturen for kaisalg vil forsvinne fra Stavanger, sa Sangedal.

Nå reagerer Stavanger-politikerne, som frykter at de vil miste salg av fersk fisk og reker «over ripen». Påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er blant flere lokallagsledere som har signert et opprop ført i pennen av Rødts Mímir Kristjánsson.

- Tradisjonen for salg av fisk langs kaiene står sterkt hos oss. Jeg kommer derfor til å ta kontakt med departementet og fremheve at det samme argumentet gjelder for Stavanger som i Oslo, og at dispensasjon derfor må gis, sier Nordtun til Nettavisen Økonomi.

- Det finnes sikkert gode grunner til vedtaket om rekerist, men dette argumentet om kulturarv er helt uforståelig. Dette fremstår som et ordentlig «Heia Norge»-vedtak, sier Kristjánsson.

Kari Nessa Nordtun (Ap) er påtroppende ordfører i Stavanger, og er blant stavangerpolitikerne som nå legger press på fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fiskeriministeren ber direktoratet vurdere nytt regelverk

Flere historikere bekrefter til Nettavisen Økonomi at omsetningen av fisk fra båt og på kai har pågått lenge i Stavanger. Nå ber Kristjánsson og stavangerpolitikerne fiskeriminister Harald Nesvik (Frp) om å redde omsetningen for kaiselger Oddvar Sangedal og de andre.

- Vi håper på gjennomslag slik at fiskere som Sangedal får dispensasjon. Vi ønsker å videreutvikle og ha et rikt kaisalg, noe som mange synes er koselig med byen vår. At noen byråkrater i Oslo skal ta det fra oss, har jeg vanskelig for å skjønne. Det er ikke kaiselgerne i Stavanger som truer kysttorsken, sier Rødt-politikeren.

Annet enn at store deler av fangsten og driftsgrunnlaget til Oddvar Sangedal er borte, plager det 65-åringen at vestlendingene blir tvunget til å bruke rekerist, mens kaiselgerne på Østlandet slipper unna Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fiskeri- og sjømatminister Nesvik skriver til Nettavisen Økonomi at bruk av sorteringsrist ikke kun er et tiltak for å beskytte kysttorsken, men også for at andre arter skal sorteres ut av trålen. Nesvik understreker at saken til Sangedal ikke er ferdigbehandlet i Nærings- og fiskeridepartementet, men:

- Vi har bedt Fiskeridirektoratet vurdere kaisalg i området. Denne saken gjelder altså forslag til nytt regelverk, og ikke dispensasjon fra gjeldende regelverk. Det er rekebestandens forfatning som gjør at tiltak som rist er helt nødvendig, skriver ministeren til Nettavisen Økonomi.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) under valgvaken til Fremskrittspartiet på Hotel Bristol i Oslo 9. september i år. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Utkastet fra stavangerpolitikerne til fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er skrevet av Mímir Kristjánsson (Rødt), og hadde tirsdag ettermiddag fått støtte fra gruppelederne i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet.

Rogalandsbenken reagerer: - Hårreisende at man er så rigid

Ifølge Sangedal mister han 30 prosent av fangsten ved å bruke rekerist, og ender opp med å bruke mye tid på å fiske ut tang og tare fra reketrålen på grunn av risten. Det er imidlertid ikke første gang Sangedal og kaiselgerne har havnet i problemer.

Sangedal minnes at Rogaland Fiskesalgslag i 1986 forsøkte å inndra alle dispensasjonene for salg av fisk og reker direkte til forbruker. Det så lenge ut til å være kroken på døren for kaiselgerne i Stavanger.

- Men ordfører Kari Thu grep inn, sier veteranen om situasjonen da Thu anmodet fiskesalgslaget til å forlenge dispensasjonene etter massivt press fra fiskere og forbrukere i byen.

En liten stund i 1986 så det ut som at kaiselgerne måtte finne andre måter å tjene penger på i Stavanger. Det var før ordfører Kari Thu (H) grep inn etter sterke protester fra lokalmiljøet. Foto: Faksimile: Aftenbladet 1. juli 1986

Tilbake i 2019 anmoder stortingspolitikere fra Rogaland fiskeriminister Nesvik om å snu i saken og gi dispensasjon til kaiselgerne i Stavanger:

- Kaiselgerne er en viktig del av det historiske og pulserende bylivet i Stavanger. Det å kunne kjøpe fisk og reker er en kvalitet mange av oss siddiser setter pris på, og som må fortsette. Vi har lagt til rette for kaisalg i sentrumsplanen, men det hjelper ikke om fiskerne ikke kan bruke plassen, sier Aleksander Stokkebø (H), som har fått på plass et møte med fiskeriministeren om saken.

Stortingspolitiker og siddis Aleksander Stokkebø (H) mener kaiselgerne i Stavanger ikke utgjør en stor trussel for kysttorskbestanden, og har tatt kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet om saken. Foto: Birgitte Hovland

Torstein Tvedt Solberg (Ap) varsler at han skal sende et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om saken og be ham rydde opp.

- Det er sikkert gode grunner til å innføre regelverk for å bevare kysttorsken, men i dette tilfellet gir regelverket et uheldig utslag. Det er hårreisende at man er så rigid og firkantet i denne saken. Jeg håper at statsråden ser urettferdigheten i regelverket og at vi får avklart at kystkulturen er like viktig og gjeldende i Stavanger som i Oslo, sier Tvedt Solberg (Ap).

