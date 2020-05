Politikerne med innstendig bønn om å redde «Norges viktigste messe»: – En katastrofe

En liten detalj gjør at ONS risikerer å gå konkurs på grunn av manglende nødhjelp fra staten.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Etter at ONS i slutten av april måtte avlyse oljemessen som annethvert år samler rundt 70.000 mennesker fra over 100 nasjoner, har det gått fra vondt til verre for arrangørene.

Oljemessen får ikke en eneste krone av støtteordningen til myndighetene, ettersom ordningen tar utgangspunkt i inntektene for 2019 – et regnskapsår stiftelsen ikke hadde inntekter.

– Vi arrangerer ONS annenhvert år, og hadde av naturlige årsaker ingen inntekter eller utgifter i fjor, siden forrige ONS var i 2018. Dersom støtteordningene kunne tillatt 2018 som referanseår, kunne dette løst utfordringen, sier ONS' kommunikasjonsdirektør Maiken Ree til Nettavisen Økonomi.

Nå er ONS for alvor i pengeknipe, ettersom mer enn 100 av de 400 utstillerne vil ha pengene sine, rundt 85 millioner kroner, tilbake. ONS' forslag om halv pris på 2022-messen har ikke falt i god jord hos utstillerne, og den nesten 50 år gamle messen står nå i fare for å gå konkurs.

STJERNESPEKKET: ONS er et av verdens største møtesteder for petroleumsnæringen, og samlet i 2018 rundt 70.000 deltakere fra over 100 land. Her fra konferansen for to år siden, da Equinors Eldar Sætre og Margareth Øvrum møtte kronprins Haakon under åpningen av arrangementet. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Ber Tina Bru redde ONS

I forrige uke uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) til Aftenbladet at det ikke var myndighetenes oppgave å løse en kontraktsmessig konflikt mellom utstillerne og ONS.

– Det er ikke en statlig oppgave å sikre den ene eller den andre messen, sa Bru til avisen.

Nå ber et samlet politikermiljø i oljehovedstaden Stavanger, som har vært vertskap for ONS siden 1974, oljeministeren om å ta grep. I et brev adressert regjeringen og oljeminister Bru, argumenterer politikerne for at ONS har satt den norske energibransjen på kartet og at en mengde norske leverandører har blitt hjulpet ut i verden etter møter på oljemessen.

«I 2014 beregnet et konsulentselskap ringvirkningene av ONS for næringslivet i Norge til å være rundt 1 milliard kroner», skriver politikerne i brevet, som har blitt undertegnet av samtlige partier utenom Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Regjeringen må være kreative og løsningsorienterte, og rett og slett finne en måte for at ONS konkret, og denne typen arrangementer og stiftelser generelt, ikke skal måtte slås konkurs på grunn av små detaljer. Det hadde vært tragisk og uheldig for omdømmet til regionen og Norge som energinasjon, sier Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes.

BØNN: Høyres John Peter Hernes ber regjeringen og partikollega Tina Bru redde ONS. – I tillegg til den rent økonomiske betydningen for byen, har den et ekstremt viktig strategisk betydning for energinasjonen Norge. ONS setter oss på kartet til den internasjonale olje- og gassindustrien, sier Hernes. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

– Vi opplever at det er manglende forståelse nasjonalt for rollen ONS har som springbrett for høyteknologi og verdiskapning innen både petroleum og, i økende grad, fornybar energi. Dette er stedet hvor kontrakter inngås og bedriftene treffer internasjonale kunder, sier Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

– Jeg kan ikke komme på en eneste messe som betyr mer for Norge og norsk økonomi enn ONS. Det hadde vært en katastrofe for både Stavangers og Norges inntekter dersom dette samlingspunktet ikke ble reddet, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen.

MDG valgte å ikke støtte brevet, og ønsker ikke at regjeringen skal prioritere å redde ONS på bekostning av andre bransjekonferanser. Alle må få lik behandling, mener gruppeleder Daria Maria Johnsen.

– MDG mener det blir feil å særbehandle denne konferansen. Det er positivt at ONS hadde planlagt et større fokus på grønn energi, men andre konferanser - som for eksempel Zerokonferansen - har et bedre og mer fremtidsrettet hovedfokus, sier Johnsen.

ONS: – Under kraftig press

I et brev til myndighetene og politikere nasjonalt og lokalt, foreslår ONS, som er ledet av tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland, at de statlige støtteordningene tillater å bruke 2018 som referansepunkt for virksomheter som ONS - som ikke arrangerer messe hvert år.

PENGEKRANGEL: ONS-general Leif Johan Sevland kunne for to år siden vise kronprins Haakon rundt på messeområdet til ONS. Nå sliter stiftelsen med en covid-19-avlyst konferanse og sinte utstillere som vil ha pengene tilbake. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

«En eventuell utbetaling under støtteordningen vil kunne gagne utstillerne ved å tilby dem en bedre refusjonsordning og på den måten opprettholde vår globale posisjon», skriver ONS, som ikke legger skjul på at driften er truet:

«Vår unike driftsform og non profit-baserte forretningsmodell har skapt en av verdens ledende energimøteplasser i nær 50 år. Dette er nå under kraftig press i en tid hvor industrien, økonomien og fremdriften i energitransformasjonen har større behov for møtesteder som dette enn noensinne».

Nettavisen Økonomi har forsøkt å få en kommentar fra olje- og energiminister Tina Bru om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

