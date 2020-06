Politikernes miljøtiltak sender bygda rett i krise: – Vi får en korona 2.0 rett i fleisen

Politikerne har vedtatt at de vakreste fjordene i Norge skal være utslippsfrie. Det kan føre til at tusenvis av cruiseturister må busses inn til den knøttlille bygda Flåm på Vestlandet.

Det bor knapt folk innerst inn i Flåm i Aurland kommune på Vestlandet. Men den vakre Nærøyfjorden og Flåmsbana får omtrent 250.000 cruiseturister til å valfarte inn hvert år.

I mai 2018 kom Stortinget frem til at verdensarvfjordene i Norge skal være utslippsfrie innen 2026. Det var ment som et godt og miljøvennlig tiltak. Men nå viser det seg at vedtaket kan få uante konsekvenser.

Ettersom det var ingen høring eller utredning før vedtaket, har Sjøfartsdirektoratet gått gjennom vedtaket etter det ble fattet. De anbefaler at kravet utvides til 2030 på lik linje med andre havner i Norge.

Les mer: Knallhardt oppgjør med SV: – Brukte korona i et politisk spill

Miljøtiltak kan gi høyere utslipp

– Det er ikke mulig å få til nullutslipp innen 2026. Teknologien er ikke på plass. Hvis vedtaket blir stående, vil trafikken flyttes til havnene i nærheten som ikke er omfattet av miljøkravet, også vil turistene bli busset inn, sier Solrun Hjelleflat i reiselivsgiganten Aurland Ressursutvikling.

REISELIVSGIGANT: Aurland Ressursutvikling står bak mye av det som foregår i bygda Flåm på Vestlandet. De er bekymret for om livsgrunnlaget strupes om miljøtiltaket går gjennom. Foto: Privat

Om vedtaket blir stående vil ikke cruisebåtene kunne legge til i Flåm, men fortsatt bruke havnene Vik, Lærdal og Eidfjord som ligger rett utenfor det som er definert som «verdensarvområde».

Hjelleflat er bekymret for at bygdas livsgrunnlag strupes helt inn som konsekvens av miljøtiltaket til stortingspolitikerne.

– Vi venter å få en korona 2.0 i 2023 hvis dette vedtaket opprettholdes. Så når vi skal være opp igjen etter korona, så får vi dette vedtaket rett i fleisen, sier hun til Nettavisen.

Reiselivsbedriftene har vært hardt rammet av nedstengningen og koronakrisen, og har forventet å prøve å ta igjen mye av det tapte de neste årene. Men om det sier bom stopp i verdensarvfjordene kan det bli vanskelig for flere enn bare reiselivsbedriftene.

Kommentar: Skattelettelsene til oljenæringen er 730.000 kroner per arbeidsplass

Også kommunen har gått ut mot vedtaket og cruiseindustrien sier det er umulig å gjennomføre.

– Vi er rigget for å ta imot store mengder turister via havnen, og det går fint med 10.000 gjester om dagen. Men det finnes ikke andre måter å gjøre det på. Det er ikke parkeringsplasser eller infrastruktur til å begynne å busse dem inn, forklarer Hjelleflat.

VERDENSARV: Nærøyfjorden ligger i Flåm kommune på Vestlandet. Foto: Google Maps

Livsgrunnlaget strupes

Spesielt er den lokale bedriften bekymret for at arbeidsplassene ryker. Ifølge et brev reiselivsselskapet har sendt til Klima- og miljødepartementet er de redd for at flere hundre arbeidsplasser forsvinner og at bedrifter går konkurs.

Les også: Med dette enkle trikset tjener du mange tusen kroner på rentestupet: – Så å si gratis penger (+)

– Vi frykter at omtrent 43 prosent av næringslivets hovedinntjening i regionen forsvinner. Alt av fasiliteter, restauranter, butikker og servicetilbud vil rammes hardt, sier Hjelleflat.

Det har vært mye kritikk mot cruiseturismen, fordi den ikke legger igjen like mye penger lokalt som andre turister. Hjelleflat mener imidlertid det lar seg gjøre i Flåm, fordi det er tilrettelagt for god logistikk og håndtering av store menneskemengder, og at havnen er selve sentrumet for å få turistene til å legge igjen penger.

– Om de må busses inn vil andre havner få en stor utfordring med å håndtere en enorm masseturisme de ikke er rigget for.

Selskapet har bedt om å få et møte med Klima- og miljødepartementet, men har på omtrent én måneds tid fortsatt ikke fått noe svar.

På spørsmål fra Nettavisen sier Klima- og miljødepartementet at de følger opp saken, og ser på «flere aspekter» før de skal konkludere.

Kommentar: Med et pennestrøk avlyses den grønne omstillingen

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementet. Foto: Bjørn H. Stuedal

– Hva er den miljømessige gevinsten om turistene busses inn istedenfor å ta cruiseskip?

– Sjøfartsdirektoratet sin vurdering var i stor grad teknisk, og det er ulike syn på anbefalingene så vi ser på flere aspekter før vi konkluderer hvordan Stortingets vedtak skal følges opp, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen (V).

De skal nå vurdere transport av turister med buss istedenfor skip, men mener det er for tidlig å si noe om en eventuell miljøgevinst.

Les også: Varsler oljetørke: – Viser at miljøaktivistene tar grunnleggende feil

På spørsmål om hvorfor departementet ikke har svart selskapet, svarer departementet at de vil snarlig følge det opp.

– Det er flere aktører som har bedt om møte med oss om dette, og vi samkjører nå disse og vil om kort tid komme tilbake til de med et forslag til tidspunkt, sier hun.